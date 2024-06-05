Eczacıbaşı’ndan Fas hamlesi

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, büyüme adımlarına bir yenisini ekledi. 2022'de kurduğu fabrika ile Fas'ta temizlik kağıtları üretimine başlayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Fas'ın lider temizlik kağıtları üreticisi yerel Jeesr Industries'i satın aldı.

Yılda 30 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Jeesr'in portföyünde Pandoo, Dalaa by Wooly, Sany ve Eversilk markaları yer alıyor. Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Bölgedeki temizlik kağıdı işimizin ilerlemesinden memnuniyet duyuyoruz. Diğer iş kollarımız için de bu bölgedeki yatırım ve satın alma fırsatlarını yakından izlemeye devam ediyoruz" dedi.

Jeesr Industries Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Abdallah Badaa da "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Fas temizlik kağıtları sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağladı" diye konuştu. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO'su Bülent Kozlu ise Fas pazarını uluslararası büyüme stratejilerinin kilometre taşlarından biri olarak gördüklerini belirtti.