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Can suyu olacak duyuru yapıldı! 10.100 TL maaş alan emekliye kombo müjde! SSK BAĞKUR emeklisine yazın ilk jesti geliyor

Milyonlarca emekliyi yaz aylarının başlamasıyla birlikte yeni fırsatlar bekliyor. İkramiye, promosyon ve maaş ödemeleri emekliye yazın ilk müjdesi olarak geldi. Bazı bankalar promosyon tutarını artırdı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikramiyelerin ödeme tarihlerini de duyurdu. 16 milyon kişinin merakla beklediği ödemeler bu ayın ortasında hesaplarda olacak.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 09:41 Güncelleme 05 Haziran 2024, 09:41
Can suyu olacak duyuru yapıldı! 10.100 TL maaş alan emekliye kombo müjde! SSK BAĞKUR emeklisine yazın ilk jesti geliyor

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Yaz aylarının başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli için yeni fırsatlar kapıda. Hem ikramiye hem de promosyon ödemeleriyle emekliler rahat bir nefes alacak. Ayrıca maaş ödemeleri de planlandığı gibi Haziran ayında hesaplara yatacak.

📌 EMEKLİLER BU AY HANGİ ÖDEMELERİ ALACAK?

🔴 Haziran ortası - Kurban Bayramı ikramiyesi
🔴 Ay sonuna kadar 18.000 TL'ye varan promosyon imkanları
🔴17-28 Haziran tarihleri arasında maaş ödemeleri

📌 BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Başkan Erdoğan "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

📍 İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ

İkramiye ödemelerinin detayları ve miktarı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

🔵10 Haziran 2024: 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanlar
🔵11 Haziran 2024: 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanlar
🔵12-13-14 Haziran 2024: 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanlar

📌PROMOSYON TUTARLARINDA ARTIŞ

Bankalar emekliler için sundukları promosyon tutarlarını artırdı.

Haziran ayı sonuna kadar emekliler bankalarından 18.000 TL üstüne ek ödemelerle 27.000 TL'ye varan promosyon imkanlarından faydalanabilecek.

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