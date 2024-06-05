Borsada Fener rüzgarı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ay tek kazandıran Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe hisseleri Mayıs ayını yüzde 42.5 yükselişle tamamladı. Futbol ligini birincilikle bitiren Galatasaray borsada ise yatırımcısını üzdü. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri Mayıs ayında yüzde 9.9 gerileme kaydetti. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 1.4 düşüş yaşarken, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri ise yüzde 25.4 kaybettirdi.

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