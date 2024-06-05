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325 bin TL'nin 1 aylık getirisi düğün bayram ettirecek! Rakamı duyan şubelere koşuyor

Bankalar vadeli mevduat hesaplarına yatırım çekmek amacıyla faiz oranlarını yükselterek ve çeşitli bonuslar sunarak rekabeti daha da artırıyor. Özellikle yüksek faiz oranları, tasarruf sahiplerinin ilgisini çekerken bonus teklifler de ek kazanç sağlıyor. Bu durum mevduat sahiplerinin daha kârlı yatırım fırsatlarına yönelmesine olanak tanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 15:22 Güncelleme 05 Haziran 2024, 15:22
325 bin TL’nin 1 aylık getirisi düğün bayram ettirecek! Rakamı duyan şubelere koşuyor

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Sunulan farklı seçeneklerin bolluğu yatırımcıların karar verme sürecini zorlaştırıyor. Her bankanın sunduğu avantajlar ve kampanyalar, çoğu zaman yatırımcıların en uygun seçeneği belirlemesinde karışıklığa yol açıyor.

AKBANK

Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 13.178 TL
Vade Sonu Ödeme: 338.178 TL

ODEA

Faiz Oranı: %51,00
Net Getiri: 13.442 TL
Vade Sonu Ödeme: 338.442 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %52,00
Net Getiri: 13.705 TL
Vade Sonu Ödeme: 338.705 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %51,00
Net Getiri: 13.442 TL
Vade Sonu Ödeme: 338.442 TL

ING

Faiz Oranı: %53,00
Net Getiri: 13.969 TL
Vade Sonu Ödeme: 338.969 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %49,00
Net Getiri: 12.915 TL
Vade Sonu Ödeme: 337.915 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 11.860 TL
Vade Sonu Ödeme: 336.860 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %48,00
Net Getiri: 12.651 TL
Vade Sonu Ödeme: 337.651 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 11.860 TL
Vade Sonu Ödeme: 336.860 TL

ODEA

Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 13.178 TL
Vade Sonu Ödeme: 338.178 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %40,00
Net Getiri: 10.542 TL
Vade Sonu Ödeme: 335.542 TL

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