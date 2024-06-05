PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

10 KG deterjan indirime girdi! ŞOK 5-18 Haziran aktüel ürünler kataloğu! Dyson süpürge, kamp sandalyesi, valiz çeşitleri, termos çanta....

5 Haziran 2024 tarihli ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu raflardaki yerini aldı ve bu sefer gözler Dyson şarjlı dikey süpürgelerde! Ancak bu hafta sadece süpürge değil, her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünlerle dolu bir katalog var. Pratik ve kullanışlı küçük ev aletleri, kamp yapmayı sevenler için özel olarak seçilen malzemeler, bayram sevincini daha da tatlandıracak çikolatalar... ŞOK, bu hafta da her zevke hitap ediyor. İşte 5-18 Haziran ŞOK aktüel ürünler listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 22:49 Güncelleme 05 Haziran 2024, 22:49
10 KG deterjan indirime girdi! ŞOK 5-18 Haziran aktüel ürünler kataloğu! Dyson süpürge, kamp sandalyesi, valiz çeşitleri, termos çanta....

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ŞOK market broşürü dopdolu içerikleriyle yayında! Eğer siz de ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı merak ediyorsanız, bu haftanın ürünlerini incelemek için katalogları göz atabilirsiniz.

5-18 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g 57,50 TL

Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g 98,50 TL

Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 g 142 TL

Beypazarı Maden Suyu 6'lı 27 TL

Çamlıca Gazoz 4'lü 4x1 L 78 TL

Doğuş Filiz Çayı 1 kg 135 TL

Clear Men Cool Sport Menthol Şampuan 600 ml 129 TL

Privacy Erkek Edt 50 ml 149 TL

Rexona Clinical Kadın Deodorant 150 ml 129 TL

Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 16'lı 149 TL

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 40'lı 225 TL

Peros Toz Deterjan Beyaz ve Renkliler 10 kg 295 TL

Eti Burçak Hindistan Cevizli Kremalı/Limonlu 400 g 36 TL

Ülker Taç Kraker Çörekotlu 3'lü 228 g 27,50 TL

Ülker Hobby Fındıklı Bar 250 g 44,90 TL

Eti Paykek Şekli Şahane 285 g 39,50 TL

Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 215 g 140 TL

Ülker Buklet Krema Dolgulu Çikolata 200 g 99,50 TL

Şölen Octavia 400 g 124 TL

Tariş Zeytin Çiçeği/İncir Kolonyası 200 ml 59,90 TL

Kahve Dünyası Gofrik 225 g 135 TL

Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata 288 g 79,50 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL

Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 5046H 1.499 TL

Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL

Kıyma Makinesi 1.099 TL

Kumsal Vakumlu Saklama Kabı Dikdörtgen Derin Küçük 69,95 TL

Rüya Dikdörtgen XL Saklama Kabı 9 L 199 TL

Hamur Leğeni 11 L 199 TL

XL Kamp Sandalyesi 599 TL

Plaj Sandalyesi 269 TL

Cibinlikli Hamak 399 TL

Katlanır Kamp ve Piknik Masası 699 TL

Piknik Termos 279 TL

Termos Çanta Desenli 199 TL

Büyük Izgara Teli 79,95

TL

4 Kişilik Kamp Çadırı 799 TL

Uyku Tulumu 499 TL

Iphone 13 128GB Midnight Cep Telefonu 37.499 TL

Galaxy S23 8/256 GB Black Cep Telefonu 29.599 TL

Dyson V15S Submarine 34.199 TL

Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 28.499 TL

Altus ALK 1270 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima 18.999 TL

Bosch Climate Cl2000U W 35 E 12000 BTU Duvar Tipi Split Klima 23.999 TL

Karcher SV 7 Buharlı Temizleyici Yeni 26.999 TL

Kütahya Porselen Takımı 62 Parça 1137421 9.990 TL

Hoover HWP 610AMBC/1-S Wifi 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL

Tefal Ingenio Xl Inten Titanyum 2x 12 Prc Byk S. 6.699 TL

Aynalı Raflı Vestiyer 6.299 TL

Çok Amaçlı Dolap 2.299 TL

Aynalı Portmanto Raflı Vestiyer 8.499 TL

Raflı Ayakkabılık 1.999 TL

Yaren 4 Kapaklı Dolap 5.699 TL

6 Kapaklı Dolap 6.499 TL

BİMde art arda fiyatlar düştü! 4-7 Haziran 2024 fiyat listesini gören mağazaya koşuyor! Ev hanımları buna bayılacakBİMde art arda fiyatlar düştü! 4-7 Haziran 2024 fiyat listesini gören mağazaya koşuyor! Ev hanımları buna bayılacak
BİM'de art arda fiyatlar düştü! 4-7 Haziran 2024 fiyat listesini gören mağazaya koşuyor! Ev hanımları buna bayılacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
Milletin iradesine el uzattı! DEM Partili belediye başkanı Mümin Erol’dan alçak hareket: Makamında bulunan Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını indirdi
Koza Altın İşletmeleri
Son dakika: Külliye’de ’sürpriz’ zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’i kabul etti... Sarı saçlar ve yeni imaj dikkat çekti
TBB’de DEM’li Ahmet Türk’ten kayyum provokasyonu! AK Parti’den sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz
CHP lideri Özgür Özel: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağımız görüşmenin haftaya olacağı kesinleşti
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’e veda
Başkan Erdoğan şampiyon Galatasaray’ı Külliye’de kabul etti! Dursun Özbek’ten forma hediyesi... 53 numara çubuklu
Kayseri’de 2 pilotumuzun şehit olduğu uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Motor sesi kesildi sonra düştü...
Demans, Alzheimer, bunama… Joe Biden’ın 45 çalışanı Wall Street’e konuştu: İşte ABD Başkanı hakkında bomba etkisi yaratan rapor
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye’ye geliyor! Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak
Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi programında ilk yılın muhasebesini paylaştı! Hedef enflasyonda tek hane: Kararlılıkla uygulayarak başaracağız
PKK elebaşı Helin Ümit Türkiye sürekli SİHA’larla vuruyor deyip Esad’a sığındı! Kandil - Şam hattında ’teröristan’ diyaloğu
SON DAKİKA