Ticaret Bakanlığı’ndan Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimi

Yapılan denetimde ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı.





Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, "Ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, birim ve satış fiyatı, birim fiyatının uygulanmadığı tarih gibi bilgilerin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Ayrıca, etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığını da inceledik. Herhangi bir uygunsuzlukta uygunsuzluğu tespit ederek idari yaptırım uyguluyoruz. Bu markette bu uygunsuzluğa rastlamadık ama denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.





Denetimlerde etiket olmaması, etiket varsa ürünün üretildiği yer, ayırt edici özelliği, satış fiyatı, birim fiyatı, satış ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli üretim ise logo gibi bilgilerden birinin eksikliği halinde 2 bin 200 Türk Lirası idari yaptırım cezası uygulanıyor.

Öte yandan ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumsuzluğunda da yine aynı ceza miktarı işleme konuyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN