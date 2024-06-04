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Tek seferde ikramiye gibi yatacak! Asgari ücretliye 5.667,4 TL bayram desteği geldi! 10 gün içinde...

Ülkemizde mesai saatlerinin kısaltılması talepleri ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi resmi tatil takvimi gündemi meşgul ediyor. 1 Ocak'taki resmi tatilin ardından, yıl sonuna kadar toplam 14.5 resmi tatil günü daha bulunuyor. Ancak, tatillerin hafta sonuna denk gelmesi, uzun tatil fırsatları sunarken, hafta içine denk gelen tatiller ise çalışanlar için soru işareti oluşturuyor.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 14:37 Güncelleme 04 Haziran 2024, 14:38
Tek seferde ikramiye gibi yatacak! Asgari ücretliye 5.667,4 TL bayram desteği geldi! 10 gün içinde...

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Çalışanlar için yıl sonuna kadar geçerli olacak sevindirici bir gelişme yaşanıyor. Resmi tatil günlerinde çalışanlara ek ödeme yapılıyor. Böylelikle çalışanların tatil günlerinde emeklerinin karşılığını daha adil bir şekilde almasını sağlayacak. İşte ek ödemelere dair merak edilenler...

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?
İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınmış olması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçinin onayı yoksa işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değildir.

BAYRAMDA ÇALIŞANLARIN VE ÇALIŞMAYANLARIN ÜCRET HESABI NASIL YAPILIR?
Resmi tatillerde çalışmayan işçiler ücretlerini tam olarak alıyor. Bu günlerde çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart.

Üstelik resmi tatilde 1 saat bile çalışılsa, tam gün çalışılmış sayılması gerekiyor. Eğer resmi tatil işçinin haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa, o gün için verilecek ilave ücret yüzde 50 artırımlı ödeniyor. Yani çalışan o günün ücretini tam alıyor, üzerine 1.5 gündelik tutarında ödeme daha yapılıyor.

PARA YERİNE İZİN KULLANDIRILMASI MÜMKÜN MÜ?
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor.

İşveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamıyor. Ayrıca bayramda çalışan işçiye de zamlı ücretini ödemek durumunda. Yani bayram gününü normal gün gibi düşünerek ödeme yapması mümkün değil.

ARİFE GÜNÜ ÇALIŞAN FAZLA MESAİ ÜCRETİ Mİ ALIR?
İş Kanunu'na göre arife günü genel tatil günüdür. Bu nedenle işçiye genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre ödeme yapılır. Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştirilir.

BAYRAMDA FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? NASIL HESAPLANIR?
Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanıyor. Bayramda çalışanlar fazladan ödeme alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa ayrıca fazla çalışma ücreti, yapılacak ödemeye ilave ediliyor. Burada haftalık çalışma saatine bakılıyor. İşçinin haftalık çalışması 45 saatin üzerine çıkmış ise bu durumda fazla mesai ücreti de ödenmesi gerekiyor. Fazla çalışmalar yüzde 50 zamlı veriliyor.

RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞANLAR NE KADAR İLAVE ÖDEME ALACAK?
Maaşa göre alınacak ek ödeme farklılık gösterecek. Asgari ücretli bir çalışanın günlük ücreti 566,74 lira (17.002,12 / 30) seviyesinde bulunuyor. Resmi tatillerde çalışan asgari ücretliye çalıştığı her gün için bu ücrete ilave olarak 566,74 lira, eğer o gün hafta tatiline denk geliyorsa 850,11 lira ödeme yapılacak.

Bu yılın kalan dönemindeki resmi tatil olan 14.5 günde çalışan asgari ücretli tam maaşının yanı sıra 8 bin 217 lira 73 kuruş (566,74 x 14.5) ilave ödeme alacak. Bu günlerden hafta tatiline denk gelen günlere göre ödeme daha da artacak.

İŞTE RESMİ TATİL GÜNLERİ

Kurban Bayramı: 4.5 gün
- 15 Haziran Cumartesi yarım gün
- 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba tam gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 1 gün, 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 1 gün, 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 1.5 gün
- 28 Ekim Pazartesi yarım gün
- 29 Ekim Salı tam gün

ASGARİ ÜCRETLİNİN İLAVE ÖDEME HESABI
- Günlük net ücret: 17.002,12 / 30 = 566,74 TL
- Günlük ilave resmi tatil ücreti: 566,74 TL
- Günlük ilave resmi tatil ücreti (hafta tatiline denk geliyorsa): 850,11 TL
- 10 günlük ilave ödeme: 566,74 x 10 = 5.667,4 TL

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