Tek seferde ikramiye gibi yatacak! Asgari ücretliye 5.667,4 TL bayram desteği geldi! 10 gün içinde...

Çalışanlar için yıl sonuna kadar geçerli olacak sevindirici bir gelişme yaşanıyor. Resmi tatil günlerinde çalışanlara ek ödeme yapılıyor. Böylelikle çalışanların tatil günlerinde emeklerinin karşılığını daha adil bir şekilde almasını sağlayacak. İşte ek ödemelere dair merak edilenler...

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU? İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınmış olması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçinin onayı yoksa işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değildir.

BAYRAMDA ÇALIŞANLARIN VE ÇALIŞMAYANLARIN ÜCRET HESABI NASIL YAPILIR?

Resmi tatillerde çalışmayan işçiler ücretlerini tam olarak alıyor. Bu günlerde çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart.

Üstelik resmi tatilde 1 saat bile çalışılsa, tam gün çalışılmış sayılması gerekiyor. Eğer resmi tatil işçinin haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa, o gün için verilecek ilave ücret yüzde 50 artırımlı ödeniyor. Yani çalışan o günün ücretini tam alıyor, üzerine 1.5 gündelik tutarında ödeme daha yapılıyor.