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Kuyumcular noktayı koydu: Gram altının 2.900 TL olacağı tarih açıklandı! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte 0.5 gram, 14,18, 22 ayar bilezik gram fiyatı

Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan durgunluk, yatırımcıları endişelendiriyor. Uzun vadede altın yatırımının hala cazip bir seçenek olduğuna inanan kuyumcular, altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda yükselişe geçeceğini öngörüyor.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 12:28 Güncelleme 04 Haziran 2024, 12:28
Kuyumcular noktayı koydu: Gram altının 2.900 TL olacağı tarih açıklandı! Altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte 0.5 gram, 14,18, 22 ayar bilezik gram fiyatı

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Kuyumcu esnafları, altın yatırımcılarının fiyatlardaki durgunluktan endişe duyduğunu, ancak altının her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu ve yıl sonunda yine en çok kazandıran yatırımlar arasında yer alacağını belirtiyor.

Ayrıca, altın fiyatlarında bir durgunluk olduğunu kabul etmekle birlikte, bu durumun her yıl bu dönemde yaşanan bir durum olduğunu ve endişeye mahal vermediğini söylüyorlar.

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Altın fiyatlarının Haziran ayının ortalarından itibaren yükselişe geçeceğini ve Temmuz ayında daha hızlı bir artış yaşanacağını öngörüyor. Yatırımcılara sabırlı olmalarını ve altına güvenmeye devam etmelerini tavsiye ediyor.

Merkez Bankalarının Altın Alımları:

Kuyumcular, altın fiyatlarının yükselmesinin en önemli sebeplerinden biri olarak da merkez bankalarının altın alımlarını artırmasını gösteriyor. Dünyadaki büyük devletlerin altın alımlarına yöneldiğini ve bu durumun altın fiyatlarını yukarı çekeceğini ifade ediyorlar.

Gram Altın Fiyat Tahmini:

Kuyumcular, gram altının şu anda 2.433 TL olduğunu ve Haziran ayının ortalarından itibaren 2.650 TL'ye doğru bir hareketlilik yaşayacağını tahmin ediyor.

Temmuz ayında bu yükselişin hızlanacağını ve gram altının 2.900 TL fiyatını göreceğini öngörüyorlar.

Ağustos ayının sonuna doğru ise gram altının 3.000 TL'ye yaklaşabileceğini düşünüyorlar.

Kuyumcuların genel değerlendirmeleri, altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda yükselişe geçeceği yönünde. Uzun vadede altın yatırımının hala cazip bir seçenek olduğunu savunan kuyumcular, yatırımcılara sabırlı olmalarını ve altınlarını satmamalarını tavsiye ediyor.

İşte 0.5 Gram, 14,18, 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatı

Cinsi Alış (₺) Satış (₺) Değişim
0.50 Gram Altın 1.211,87 1.212,05 %0,49
14 Ayar Altın 1.291,96 1.709,14 % -0,02
18 Ayar Altın 1.763,57 1.765,29 % -0,06
22 Ayar Bilezik 2.194,94 2.322,97 % -0,03

Notlar:

  • Fiyatlar İstanbul için geçerlidir. Diğer illerde fiyatlar farklılık gösterebilir.
  • Fiyatlar gün içinde değişiklik gösterebilir.
  • Gram altın fiyatları, ons altının fiyatına ve döviz kuruna göre belirlenir.
  • 14 Ayar, 18 Ayar ve 22 Ayar altın fiyatları, saflık derecesine göre değişir.
  • Bilezik fiyatları, işçilik ücreti ve modele göre değişiklik gösterebilir.

Not: Bu makalede, altın fiyatlarının yükselişine dair farklı görüşleri ve tahminleri sunmaya çalıştım. Yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmaması önemlidir. Yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmanız ve kendi risk profilinizi göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir.

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