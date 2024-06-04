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Kredi kartlarında yeni dönem sil baştan değişti! Kredi kartıyla yapılan işlemler artık...

Dünyada ve ülkemizde kredi kartlarının kullanımı her geçen gün artıyor. Özellikle taksitle alışveriş yapanlar tarafından sık sık tercih edilen kredi kartları faizleri düzenli olarak bankalar tarafından güncelleniyor. Son olarak 4 Nisan 2024 tarihinde faiz oranları hakkında bir duyuru yapıldı. İşlemlerde nakit çekim ve kullanım işlerimi hariç olarak aylık azami faiz oranı değişti.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 10:10 Güncelleme 04 Haziran 2024, 10:10
Kredi kartlarında yeni dönem sil baştan değişti! Kredi kartıyla yapılan işlemler artık...

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Günümüzde milyonlarca insan kredi kartı kullanıyor. Taksit özelliği nedeniyle sıklıkla tercih edilen kredi kartları konusunda uzmanlardan da uyarlar gelmeye devam ediyor. Kredi kartlarının faiz oranlarıyla ilgili alınan son karar duyuruldu.

ORANLAR YENİLENDİ

4 Nisan 2024 tarihinde yapılan duyuruyla birlikte kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı değişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı hesaplama yönteminde değişiklik yaptı.

Yapılan son güncellemenin ardından aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66 civarlarından yüzde 4,25'e çıktı.

Oranların aylık referans orana 55 baz puan yerine 114 puan ile belirlenmesi kararlaştırıldı.

Yeni hesaplanan yöntemdeki bilgilere göre, aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,66'dan yüzde 4,25 dolaylarına çıktı.

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