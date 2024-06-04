Evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? 5-6-7-8-9 Haziran evde bakım maaşı yatacak iller listesi: e-Devlet sorgulama ekranı!

Türkiye'de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar maaş ve sosyal yardım ödemelerinin bayram öncesinde erkene alınıp alınmayacağını merak ediyor. Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve aile destek ödemeleri gibi önemli sosyal yardımların Haziran ayı ödeme tarihleri, bayram öncesinde erkene alınarak vatandaşların hesaplarına yatırılacak mı sorgulanıyor.
Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024?
15 Haziran'da maaşlarını alacak olan memurların maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı henüz kesinleşmedi.
Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran'a yani evde bakım maaşının ödeme günlerine denk gelmesi ve bayram sonra maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.