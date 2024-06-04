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Evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? 5-6-7-8-9 Haziran evde bakım maaşı yatacak iller listesi: e-Devlet sorgulama ekranı!

Türkiye'de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 15 Haziran'da maaşlarını alacak olan evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar, maaşlarının hesaplarına erken yatıp yatmayacağı konusunda merak içindeler. Bayrama maaşları elinde girmek isteyen vatandaşlar, evde bakım maaşlarının bayramdan önce mi ödeneceği konusunda araştırmalarını hızlandırdı.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 09:51 Güncelleme 04 Haziran 2024, 09:51
Evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? 5-6-7-8-9 Haziran evde bakım maaşı yatacak iller listesi: e-Devlet sorgulama ekranı!

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Türkiye'de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar maaş ve sosyal yardım ödemelerinin bayram öncesinde erkene alınıp alınmayacağını merak ediyor. Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve aile destek ödemeleri gibi önemli sosyal yardımların Haziran ayı ödeme tarihleri, bayram öncesinde erkene alınarak vatandaşların hesaplarına yatırılacak mı sorgulanıyor.

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı 2024?

15 Haziran'da maaşlarını alacak olan memurların maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı henüz kesinleşmedi.

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran'a yani evde bakım maaşının ödeme günlerine denk gelmesi ve bayram sonra maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

EVDE BAKIM DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Engelli bireylerin evde bakım desteği alabilmesi için üç şart gereklidir.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi,



Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka "Evet" yazan bir ibare bulunması,



Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi, gereklidir.

Evde bakım desteği alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.

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