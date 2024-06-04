Cebinde cüzdanında 5-10-20-50-100 TL’lik banknotu olanlar acil baksın! Darphane’de serüven böyle başlıyor

Üretim sürecine gelindiğinde TCMB'nin Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü devreye giriyor. Son teknolojiyle donatılmış bu tesislerde, banknotlar, sıra numaraları ve özel güvenlik detayları ile birlikte titizlikle basılıyor. Her bir banknotun üzerinde yer alan hologramlar, filigranlar ve diğer güvenlik unsurları, sahteciliğe karşı maksimum koruma sağlamak için tasarlanmış durumda.