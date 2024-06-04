Cebinde cüzdanında 5-10-20-50-100 TL’lik banknotu olanlar acil baksın! Darphane’de serüven böyle başlıyor

Üretim sürecine gelindiğinde TCMB'nin Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü devreye giriyor. Son teknolojiyle donatılmış bu tesislerde, banknotlar, sıra numaraları ve özel güvenlik detayları ile birlikte titizlikle basılıyor. Her bir banknotun üzerinde yer alan hologramlar, filigranlar ve diğer güvenlik unsurları, sahteciliğe karşı maksimum koruma sağlamak için tasarlanmış durumda.
KONTROL VE DAĞITIM SÜZGECİNDEN GEÇİŞ
Banknotların basımı tamamlandıktan sonra, her biri detaylı güvenlik kontrolünden geçiriliyor. Uygunluk açısından yeterli bulunan banknotlar Emisyon Genel Müdürlüğü'ne gönderilerek Türkiye genelinde dolaşıma sürülüyor.
Uygun bulunmayanlar ise güvenli bir şekilde imha ediliyor. Bu kontrol süreci, banknotların hem fiziksel hem de işlevsel bütünlüğünü garanti altına alıyor.