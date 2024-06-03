Yüzde 25 kira artışı kalktı mı? %25 kira artış sınırlaması ne zaman bitiyor? Haziran ayı enflasyon oranına göre...

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor. İşyeri kiraları 12 aylık TÜFE rakamlarına göre yapılacak.
İŞYERLERİNDE KİRA SINIRLAMASI YOK
İşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Haziran ayı kira artış oranı yüzde 62,51 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi haziran ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 62,51 olarak uygulayacak.