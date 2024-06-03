Kaçıran yanar! Ev almak isteyen hemen baksın! 12.952 TL taksitle 1.5 milyon 21.589 TL taksitle 2.5 milyon TL konut kredisi başladı

Kredi Tutarı ve Ödeme Planı Örnek Kredi Tutarları ve Taksitler Kampanya dahilinde, örneğin 1.5 milyon TL ve 2.5 milyon TL değerindeki konutlar için 120 ay vadeli krediler sunulmaktadır. 1.5 milyon TL'lik kredi için aylık taksit 64.769,03 TL iken, bu miktar 5 kişi tarafından ortaklaşa ödendiğinde kişi başına düşen taksit 12.952 TL'ye düşmektedir.

Benzer şekilde, 2.5 milyon TL'lik kredi için aylık taksit 107.948 TL olup, bu da 5 kişiyle bölündüğünde kişi başı 21.589 TL'ye indirgenmektedir.

Ortak Konut Kredisi Nedir? Ortak konut kredisi, birden fazla kişinin birlikte başvurarak konut satın almak için bankadan aldığı bir kredi türüdür. Bu tür krediler genellikle aile üyeleri, arkadaşlar veya ortaklar tarafından kullanılır. Ortak konut kredisi, kredi yükünün birden fazla kişi arasında paylaştırılmasına olanak tanır ve bu sayede krediye başvuran kişiler, tek başlarına alabilecekleri kredi miktarından daha yüksek tutarda kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Detayları Ziraat Bankası, ortak konut kredisi sunan bankalardan biridir. Bu kredi türü, konut sahibi olmak isteyen birden fazla kişinin ortak başvurusu ile alınabilmektedir. İşte Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi ile ilgili detaylar: Başvuru Koşulları Başvuru Sahipleri: Ortak konut kredisine başvuracak kişilerin tamamının kredi başvurusunda bulunması gerekmektedir. Başvuranların kredi notu ve mali durumu değerlendirilir.

Ortak konut kredisine başvuracak kişilerin tamamının kredi başvurusunda bulunması gerekmektedir. Başvuranların kredi notu ve mali durumu değerlendirilir. Gelir Belgeleri: Başvuru sahiplerinin gelir belgeleri bankaya sunulmalıdır. Bu belgeler, maaş bordrosu, serbest meslek gelir belgesi, kira gelir belgesi gibi belgeler olabilir.

Başvuru sahiplerinin gelir belgeleri bankaya sunulmalıdır. Bu belgeler, maaş bordrosu, serbest meslek gelir belgesi, kira gelir belgesi gibi belgeler olabilir. Kredi Notu: Ortak başvuranların kredi notlarının değerlendirilmesi yapılır. Tüm başvuranların kredi notunun yeterli düzeyde olması gerekmektedir.