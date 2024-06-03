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Kaçıran yanar! Ev almak isteyen hemen baksın! 12.952 TL taksitle 1.5 milyon 21.589 TL taksitle 2.5 milyon TL konut kredisi başladı

Türkiye'de yükselen konut fiyatları ve artan kredi faiz oranlarının ev sahibi olmayı giderek zorlaştırdığı bir dönemde, Ziraat Bankası yenilikçi bir çözümle dikkat çekiyor. Banka, müşterilerine yönelik başlattığı ortak konut kredisi kampanyasıyla kredi imkanlarını genişletiyor. Bu yeni kredi paketi, ev sahibi olmayı hayal edenler için önemli fırsatlar sunuyor. İşte Ziraat Bankası'nın sunduğu bu avantajlı kredi kampanyasının ayrıntıları ve sağladığı imkanlar sayfamızda yer alıyor.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 09:59 Güncelleme 04 Haziran 2024, 09:59
Kaçıran yanar! Ev almak isteyen hemen baksın! 12.952 TL taksitle 1.5 milyon 21.589 TL taksitle 2.5 milyon TL konut kredisi başladı

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Son dönemlerde TCMB'nin parasal sıkılaşma politikaları ve faiz oranlarında görülen artış, konut kredisi kullanmayı planlayan birçok kişiyi zor durumda bırakmıştı. Ancak Ziraat Bankası, ortak konut kredisi ile bireylerin bu zorlukları aşmasına yardımcı olacak yeni bir yol sunuyor.

Ziraat Bankası'nın Ortak Konut Kredisi Kampanyası

Kampanyanın Özellikleri

Ziraat Bankası, kampanya kapsamında müşterilerine, 2 ile 5 kişi arasında ortaklaşa konut kredisi kullanma imkanı sunuyor. Bu, özellikle yüksek konut fiyatları karşısında tek başına kredi çekmekte zorlanan bireyler için büyük bir avantaj sağlamakta.

Kredi Koşulları

Kredi başvuruları, SPK lisanslı ekspertiz firmalarının hazırladığı ekspertiz raporlarına dayanarak yapılmakta ve BDDK tarafından belirlenen maksimum kredi tutarlarına uygun olarak kullandırılmaktadır. Krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek konulmakta ve banka gerekli gördüğü durumlarda ek teminat talep edebilmektedir.

Kredi Tutarı ve Ödeme Planı

Örnek Kredi Tutarları ve Taksitler

Kampanya dahilinde, örneğin 1.5 milyon TL ve 2.5 milyon TL değerindeki konutlar için 120 ay vadeli krediler sunulmaktadır. 1.5 milyon TL'lik kredi için aylık taksit 64.769,03 TL iken, bu miktar 5 kişi tarafından ortaklaşa ödendiğinde kişi başına düşen taksit 12.952 TL'ye düşmektedir.

Benzer şekilde, 2.5 milyon TL'lik kredi için aylık taksit 107.948 TL olup, bu da 5 kişiyle bölündüğünde kişi başı 21.589 TL'ye indirgenmektedir.

Ortak Konut Kredisi Nedir?

Ortak konut kredisi, birden fazla kişinin birlikte başvurarak konut satın almak için bankadan aldığı bir kredi türüdür. Bu tür krediler genellikle aile üyeleri, arkadaşlar veya ortaklar tarafından kullanılır. Ortak konut kredisi, kredi yükünün birden fazla kişi arasında paylaştırılmasına olanak tanır ve bu sayede krediye başvuran kişiler, tek başlarına alabilecekleri kredi miktarından daha yüksek tutarda kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Detayları

Ziraat Bankası, ortak konut kredisi sunan bankalardan biridir. Bu kredi türü, konut sahibi olmak isteyen birden fazla kişinin ortak başvurusu ile alınabilmektedir. İşte Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi ile ilgili detaylar:

Başvuru Koşulları

  • Başvuru Sahipleri: Ortak konut kredisine başvuracak kişilerin tamamının kredi başvurusunda bulunması gerekmektedir. Başvuranların kredi notu ve mali durumu değerlendirilir.
  • Gelir Belgeleri: Başvuru sahiplerinin gelir belgeleri bankaya sunulmalıdır. Bu belgeler, maaş bordrosu, serbest meslek gelir belgesi, kira gelir belgesi gibi belgeler olabilir.
  • Kredi Notu: Ortak başvuranların kredi notlarının değerlendirilmesi yapılır. Tüm başvuranların kredi notunun yeterli düzeyde olması gerekmektedir.

Kredi Özellikleri

  • Kredi Tutarı: Ortak konut kredisi ile alınabilecek kredi tutarı, başvuran kişilerin toplam gelirlerine ve ödeme kapasitelerine göre belirlenir.
  • Vade Süresi: Ziraat Bankası, ortak konut kredisi için genellikle 120 aya (10 yıl) kadar vade süresi sunmaktadır.
  • Faiz Oranı: Kredi faiz oranları, piyasa koşullarına ve başvuranların finansal durumlarına göre değişkenlik gösterebilir.
  • Güvence: Krediye konu olan konut, kredi geri ödemesi süresince banka tarafından ipotek altına alınır. Ayrıca, başvuranlardan ek teminat veya kefil talep edilebilir.

Gerekli Belgeler

  • Kimlik Belgeleri: Başvuru sahiplerinin kimlik kartları veya pasaportları.
  • Gelir Belgeleri: Maaş bordrosu, serbest meslek kazanç belgesi, kira gelir belgesi gibi gelir durumunu gösterir belgeler.
  • Tapu Belgesi: Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi.
  • İkametgah Belgesi: Başvuru sahiplerinin ikametgah belgeleri.
  • Banka Hesap Dökümü: Son 3 aylık banka hesap hareketlerini gösteren döküm.

Başvuru Süreci

  1. Ön Başvuru: Başvuru sahipleri, Ziraat Bankası şubelerine giderek veya internet bankacılığı aracılığıyla ön başvuru yapabilirler.
  2. Değerlendirme: Banka, başvuru sahiplerinin mali durumlarını ve kredi notlarını değerlendirir.
  3. Kredi Teklifi: Değerlendirme sonucunda uygun görülen başvuru sahiplerine kredi teklifi sunulur.
  4. Sözleşme ve İpotek: Kredi onaylandığında, kredi sözleşmesi imzalanır ve satın alınacak konut ipotek altına alınır.
  5. Kredi Kullanımı: Tüm işlemler tamamlandıktan sonra kredi tutarı, satıcıya veya başvuru sahiplerinin hesabına aktarılır.

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