Haziran ayı aile destek ödeme takvimi 2024! Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? e-Devlet Haziran ayı aile destek yattı mı?

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, " Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı " "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK 2024?

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir. Uzatılmasına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.