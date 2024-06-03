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Haziran ayı aile destek ödeme takvimi 2024! Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? e-Devlet Haziran ayı aile destek yattı mı?

Haziran 2024’te Aile Destek Ödemeleri, hak sahiplerinin büyük bir merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, ailelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destek sağlıyor. Bu kapsamda, Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Yardımı'nın Haziran ayında da vatandaşların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 09:54 Güncelleme 03 Haziran 2024, 09:54
Haziran ayı aile destek ödeme takvimi 2024! Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? e-Devlet Haziran ayı aile destek yattı mı?

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Haziran ayında yapılacak olan Aile Destek Yardımı ödemeleri, Türkiye genelindeki hak sahipleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Mayıs ayında yapmış olduğu açıklamaya göre, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Mayıs ayı ödemeleri hesaplara yatırılmış ve ihtiyaç sahibi hanelere toplamda 4 milyar TL ödeme yapılmıştı.

AİLE DESTEK YARDIMI YATTI MI?

Mayıs ayı aile destek yardımı 10 Mayıs 2024 tarihinde yatırılmaya başlanmıştı. Haziran ayı ödeme tarihi henüz belli olmadı.

Ancak Haziran ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15'ine kadar yatırılması bekleniyor. Ancak bayram nedeniyle ödemeler bu ay erken de yatırılabiliyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGIULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK 2024?

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir. Uzatılmasına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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