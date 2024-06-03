Gram altın İslam Memiş: 3 bin 500 TL için resmen tarih verdi! Elinde avucunda altın olanlar hemen bakın!

Gram Altın Beklentileri
Memiş, gram altın için de önemli değerlendirmeler yaptı. "Gram altın 2 bin 427-2 bin 437 lirada. Ons altına kıyasla hareket eden bir gram altın var karşımızda. 2 bin 400-2 bin 450 lira aralığında olmayı sürdürüyor. Gram altında alım zamanı gelmiştir. Gram altındaki sene boyunca ve 2. yarı beklentimizde 3 bin-3 bin 500 TL beklentim devam ediyor. Temmuz ayında yükseliş dalgası, Eylül'de yeni zirveler olabilir" şeklinde konuştu.
Altın ve Gümüş Yatırımları İçin Öneriler
İslam Memiş, yatırımcıları uyararak, "Altın ve gümüş yatırımlarında dikkatli olunmalı. Piyasaların dalgalı seyri, yatırımcıların doğru zamanda doğru hamleler yapmasını gerektiriyor. Yatırım yapmadan önce piyasaları dikkatlice izleyin ve profesyonel destek alın" dedi.
Kuyumcular Açıkladı: Altın Piyasasındaki Son Durum
Kapalıçarşı'da altın piyasasını yakından takip eden kuyumcular, altın yatırımcılarının fiyatlardaki durgunluktan endişe duyduğunu belirtti. Kuyumcu esnafı, "Müşterilerimiz fiyatların durgun seyriyle ilgili bizlere geri dönüş yapıyor. Ancak altın, tarih boyunca kaybettiren bir yatırım aracı olmadı. Yıl sonu geldiğinde altın, yine en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer alacak. Şu an bir durgunluk yaşanıyor, fakat bu durum her yıl bu dönemlerde görülen bir şey." şeklinde konuştu.
Kuyumculardan Gram Altın İçin Tahminler
Gram altın konusunda değerlendirmelerde bulunan kuyumcular, "Türkiye'de altın yatırımı denildiğinde akla 24 ayar gram altın gelir. Bugün itibariyle gram altını 2.433 TL'den satıyoruz. Haziran ayının ortalarından itibaren başlayacak ve Temmuz ayında hız kazanacak bir yükseliş bekliyoruz. Bu yükselişle birlikte gram altın 2.650 TL'ye ulaşabilir. Ağustos ayının sonuna doğru ise gram altındaki artışın daha da hızlanacağını ve 2.850 TL seviyelerini göreceğimizi öngörüyoruz." dedi.
Not: Bu değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Yatırım yapmayı düşünenler, kendi araştırmalarını yaparak kararlarını vermelidir.
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