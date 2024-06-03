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Gram altın İslam Memiş: 3 bin 500 TL için resmen tarih verdi! Elinde avucunda altın olanlar hemen bakın!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçen ayın 'gümüş' ayı olarak geçtiğini belirtti. Memiş, gram altında 3 bin 500 TL için resmen tarih veriyor. Finans analisti İslam Memiş piyasalara dair değerlendirmelerde bulundu ve geçen ay gümüşün gram altını tahtından ettiğini söyledi.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 13:24 Güncelleme 03 Haziran 2024, 13:24
Gram altın İslam Memiş: 3 bin 500 TL için resmen tarih verdi! Elinde avucunda altın olanlar hemen bakın!

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İslam Memiş, yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı bitti. Geniş bant aralığında, belirsizliğin olduğu bir Mayıs vardı karşımızda. Son işlem gününde de yatay bir süreç oldu. Sakin bir Mayıs'ı geride bıraktık. Bu seyir 2 hafta daha sürecek gibi duruyor. Bir dışsal etki olur, içsel etki olur yeniden yorumlarız fakat bu sakin seyirin 2 hafta daha süreceğine işaret ediyor. Tatil de geliyor. İnsanlar ya tatile çıkacak ya da memleketlerine gidecekler. 9 günlük tatilde iç piyasalar da kapalı olacak" ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul Değerlendirmeleri

Memiş, Borsa İstanbul hakkında da değerlendirmelerde bulundu. "Borsa İstanbul 10 bin 409 puanda. 0.71'lik düşüşle Mayıs ayını uğurladı. Teknik düzeltmeler bitmedi. Senenin ilk yarısında borsa yatırımcısına kazandırdı. Kurumsal şirketleri seçenler borsada kazandı. Senenin 2. yarısında da daha çok profesyonel destek alan yatırımcıların kazanacağı yatırımcılar olacak. Borsaya girecekler bu yüzden bir defa daha düşünsün. 9 bin 400'e kadar seviyeler masada duruyor düşüş için" dedi.

Altın Piyasalarındaki Durum

Altın fiyatlarına da değinen İslam Memiş, "Ons altın 2 bin 343 dolarda. Yatay ve sakin seyirde haftayı tamamlıyor. 2 bin 380 dolara kadar toparlanma beklentimiz vardı. 2 bin 280-2 bin 380'i bekliyoruz. 2 bin 363 dolara kadar yükseldi, satış yedi. Önümüzdeki hafta yeniden aşağı yönlü trend görebiliriz diye düşünüyorum ons altında" ifadelerini kullandı.

Gram Altın Beklentileri

Memiş, gram altın için de önemli değerlendirmeler yaptı. "Gram altın 2 bin 427-2 bin 437 lirada. Ons altına kıyasla hareket eden bir gram altın var karşımızda. 2 bin 400-2 bin 450 lira aralığında olmayı sürdürüyor. Gram altında alım zamanı gelmiştir. Gram altındaki sene boyunca ve 2. yarı beklentimizde 3 bin-3 bin 500 TL beklentim devam ediyor. Temmuz ayında yükseliş dalgası, Eylül'de yeni zirveler olabilir" şeklinde konuştu.

Altın ve Gümüş Yatırımları İçin Öneriler

İslam Memiş, yatırımcıları uyararak, "Altın ve gümüş yatırımlarında dikkatli olunmalı. Piyasaların dalgalı seyri, yatırımcıların doğru zamanda doğru hamleler yapmasını gerektiriyor. Yatırım yapmadan önce piyasaları dikkatlice izleyin ve profesyonel destek alın" dedi.

Kuyumcular Açıkladı: Altın Piyasasındaki Son Durum

Kapalıçarşı'da altın piyasasını yakından takip eden kuyumcular, altın yatırımcılarının fiyatlardaki durgunluktan endişe duyduğunu belirtti. Kuyumcu esnafı, "Müşterilerimiz fiyatların durgun seyriyle ilgili bizlere geri dönüş yapıyor. Ancak altın, tarih boyunca kaybettiren bir yatırım aracı olmadı. Yıl sonu geldiğinde altın, yine en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer alacak. Şu an bir durgunluk yaşanıyor, fakat bu durum her yıl bu dönemlerde görülen bir şey." şeklinde konuştu.

Kuyumculardan Gram Altın İçin Tahminler

Gram altın konusunda değerlendirmelerde bulunan kuyumcular, "Türkiye'de altın yatırımı denildiğinde akla 24 ayar gram altın gelir. Bugün itibariyle gram altını 2.433 TL'den satıyoruz. Haziran ayının ortalarından itibaren başlayacak ve Temmuz ayında hız kazanacak bir yükseliş bekliyoruz. Bu yükselişle birlikte gram altın 2.650 TL'ye ulaşabilir. Ağustos ayının sonuna doğru ise gram altındaki artışın daha da hızlanacağını ve 2.850 TL seviyelerini göreceğimizi öngörüyoruz." dedi.

Not: Bu değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Yatırım yapmayı düşünenler, kendi araştırmalarını yaparak kararlarını vermelidir.

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