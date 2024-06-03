7’den 70’e herkes peşinde düşüyor! Çöpe atan bin pişman! 6.5 gramı 251.498 TL

ALTIN PİYASASINDA YENİ BİR HEYECAN Bu büyük fiyat farkı, gremse altının nadirliğinden ve yüksek talepten kaynaklanıyor. Kuyumcular piyasaya sürdükleri bu özel türle altın piyasasına yeni bir dinamik kazandırıyorlar.

Gremse altın yatırım portföylerinde önemli bir yer edinerek değerli metal yatırımlarında yeni bir dönemi başlatıyor.

YATIRIMCILARIN YENİ CAZİBE MERKEZİ Piyasadaki artan popülaritesiyle, gremse altın yatırımcılar arasında giderek daha fazla tercih edilen bir seçenek haline geliyor. Nadir bulunması ve yüksek getiri potansiyeliyle, hem yatırımcılar hem de kuyumcular için büyük fırsatlar sunuyor.

Altın piyasalarındaki bu yeni yıldız her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor ve gremse altına olan ilgi piyasada benzersiz bir konum elde etmesini sağlıyor.