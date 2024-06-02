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ENFLASYON FARKI 2024 | 2024 TÜİK mayıs ayı enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? Emekli zammı, kira artış oranı...

Enflasyon farkı ne zaman açıklanacak sorusu için araştırmalar hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verileri, milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği 5 aylık enflasyon farkını belirleyecek. Bu veriler, aynı zamanda kira artış oranları ve maaş zamlarına da doğrudan etki edecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 16:54 Güncelleme 02 Haziran 2024, 16:55
ENFLASYON FARKI 2024 | 2024 TÜİK mayıs ayı enflasyon kararı ne zaman açıklanacak? Emekli zammı, kira artış oranı...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon oranı, beş aylık enflasyon farkının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. İşte Mayıs ayı enflasyon farkı hakkında tüm merak edilenler...

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. 5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,72 olarak belirlendi.

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