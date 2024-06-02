5 aylık enflasyon farkı kaç oldu 2024? Mayıs 2024 TÜİK emekli memur maaş farkı kaç TL oldu? ENFLASYON FARKI İLE MAAŞ HESAPLAMA

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.



Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı 18,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler nisan ayı itibarıyla yüzde 18,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.



Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.



Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak.



5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.



Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.



Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,72 olarak belirlendi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ŞUAN NE KADAR? Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.



4 aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleşti.



Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,72 oldu.