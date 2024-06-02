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5 aylık enflasyon farkı kaç oldu 2024? Mayıs 2024 TÜİK emekli memur maaş farkı kaç TL oldu? ENFLASYON FARKI İLE MAAŞ HESAPLAMA

2024 Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak altı aylık enflasyon farkı da alan emekliler, bu yılki Temmuz zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu 2024? TÜİK emekli memur maaş farkı kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 05:54 Güncelleme 03 Haziran 2024, 05:54
5 aylık enflasyon farkı kaç oldu 2024? Mayıs 2024 TÜİK emekli memur maaş farkı kaç TL oldu? ENFLASYON FARKI İLE MAAŞ HESAPLAMA

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2024 Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, milyonlarca emekli tarafından büyük bir merakla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez yapılan toplu sözleşme zammına ek olarak altı aylık enflasyon farkını da maaşlarına yansıtıyor.



MEMUR 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Memur 5 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisinin ardından netleşecek.

4 aylık enflasyon verisi 3,24 olarak hesaplanmıştı. Memurlar yılın ikinci 6 aylık periyodunda % 10 toplu sözleşme zammı ile birlikte 4 aylık verilere göre % 13,57 oranında zam alacak. Bu oran yarın açıklanacak verisi sonrasında güncellenecek.



MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Mayıs ayı aylık enflasyon beklentisi ekonomistlerin tahminlerine göre en düşük 2,85 en yüksek ise 3,50 olarak bekleniyor. Beklenti ortalaması ise 3,04 olarak duyuruldu. Mayıs ayı enflasyonu beklentiler doğrultusunda 3,04 olarak gelirse oluşacak 5 aylık memur enflasyon farkı 6,38'e yükselecek. Memur 5 aylık zam oranı ise 17,02'ye yükselecek.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı 18,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler nisan ayı itibarıyla yüzde 18,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.

Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,72 olarak belirlendi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ŞUAN NE KADAR?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

4 aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleşti.

Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,72 oldu.

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