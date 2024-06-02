1999-2012 SGK prim başlangıcına göre erken emeklilik yaş tablosu: Bu kişiler EYT’li olmasa da olur! 45-48-49-50 yaşında...

Son yapılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( EYT ) yasası ile birlikte Türkiye'de emekli sayısı 16 milyona ulaştı. Bu gelişme, çalışma hayatında önemli bir denge değişikliğine yol açtı. Yaklaşık 32 milyon çalışanla birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'de bir emekliye 1,5 çalışan düştüğü görülüyor. Uzmanlar, ideal dengenin 4 çalışana bir emekli olduğunu belirtiyor.

Türkiye'de son yapılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası emekli sayısı 16 milyona ulaştı. Bu durum, yaklaşık 32 milyon çalışanla karşılaştırıldığında, bir emekliye 1,5 çalışan düştüğünü gösteriyor. Oysa ideal olan, dört çalışana bir emeklinin düşmesidir.

EYT yasasıyla birlikte, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve yaş şartı olmadan emekli olma hakkına kavuşan 2 milyondan fazla kişi bulunmaktadır. İlerleyen dönemlerde, şartlarını tamamlayan yaklaşık 2 milyon EYT'li daha emekli olacak. Ancak, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş ve 7000 gün prim şartı geçerlidir.