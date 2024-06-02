1.29 faizli konut kredisi başladı! Düşük faizli konut kredisi taksitleri ve ödeme tablosu! Emlak Konut İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Balıkesir...

Emlak Konut GYO, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleri ile hayata geçirdiği yeni konut kampanyası kapsamında 4 ilde projeler sunuyor. Kampanya ile toplamda 2 bin civarında konutun satılması hedefleniyor. Süre sınırı bulunmayan bu kampanya, Emlak Konut'un satış hedefine ulaşması durumunda sona erecek. Kampanya kapsamında sunulan 1.29 düşük faizli konut kredisi ve diğer ödeme seçeneklerine dair detaylar ise şu şekilde...

Yüzde 25 peşinat ödenerek, geri kalan tutar 6, 12 ve 24. aylarda yapılacak ara ödemelerle tamamlanacak. Bu modelde vade farkı bulunmuyor, ara ödemeler tamamen faizsiz.

Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Bu seçenek, peşin ödeme yaparak ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

3. Ödeme Seçeneği: Yarı Peşin, Yarı Vadeli

Toplam ödemenin yarısı peşin yapılacak, kalan yarısı için ise 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunulacak. Bu seçenek, peşin ödeme gücü olan ancak geri kalan tutarı taksitlendirmek isteyenler için ideal.

4. Ödeme Seçeneği: Yüzde 25 Peşinat ve 72 Aylık Taksit

Yüzde 25 peşinat ödenerek, kalan tutar 1,29 vade farkıyla 72 aya kadar taksitlendirilecek. Uzun vadeli ödeme planı isteyenler için bu seçenek cazip bir alternatif oluşturuyor.