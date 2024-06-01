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Üretim serüveni işte böyle başlıyor! 1-5-10-25-50 kuruşluk madeni parası olanlar hemen baksın!

Üretim sürecinin ilk adımı, bakır, nikel ve çinko gibi özel metallerin seçilmesiyle başlar. Bu metaller, paraların uzun ömürlü olmasını ve estetik görünümlerini korumasını sağlamak için özenle belirleniyor. Darphane'nin son teknolojiye sahip tesislerinde, bu metaller detaylı işçilikle şekillendirilerek paralara hayat veriyor.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 15:44 Güncelleme 02 Haziran 2024, 15:46
Üretim serüveni işte böyle başlıyor! 1-5-10-25-50 kuruşluk madeni parası olanlar hemen baksın!

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Türkiye madeni para üretimindeki öncü rolünü Darphane ve Damga Matbaası'nın modern teknolojiyle donatılmış tesisleri sayesinde sürdürüyor. Üretim süreci, özel metal karışımlarının titizlikle seçilmesiyle başlıyor ve bu, paraların hem dayanıklılığını hem de estetik görünümünü garanti altına alıyor.

İŞTE BÖYLE ÜRETİLİYOR

Darphane'nin üretim sürecindeki en çarpıcı özelliklerinden biri olan damga işlemi, her madeni paraya özgü desenlerin ve değerlerin kazınmasını içerir.

Bu aşama paraları sadece bir ödeme aracı olmaktan çıkarıp, adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Özel olarak tasarlanmış makineler, dakikada 700-800 madeni para üretme kapasitesine sahiptir ve bu makineler yüksek hassasiyetle çalışarak her bir madeni paranın mükemmelliğini garanti altına alır.

Üretim sürecinin son aşaması olan kalite kontrol, her bir paranın standartlara uygunluğunu ve mükemmelliğini sağlıyor. Bu aşamada yapılan ağırlık testleri, her bir paketin doğru ve eksiksiz olduğunu doğrulayarak, paraların kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

Paralar farklı değerlerde ve miktarlarda özenle paketlenir. Bu süreç sırasında yapılan ağırlık testleri, her bir paketin doğru ve eksiksiz olduğunu doğrular.

Darphane ve Damga Matbaası'nın titiz çalışmaları, madeni paraların sanat ve fonksiyonelliği birleştiren öğeler olarak hayatımıza entegre olmasını sağlıyor.

Her bir madeni para, gündelik işlemlerimizde kullanılan bir araç olmanın ötesinde, Darphane'nin kalite ve sanat anlayışını yansıtan bir simge haline geliyor. Bu özenli üretim süreci, Türkiye'nin madeni para üretiminde dünya çapında bir öncü olarak kalmasını sağlamaktadır.

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