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Artık daha kolay yapılacak! Bankalardan ATM'ler için müjde geldi

Bankalar müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına daha hızlı ve esnek çözümler sunabilmek adına ATM'den nakit çekim limitlerinde önemli bir güncelleme yaptı. Bu yeni düzenleme şubelerdeki yoğunluğu azaltırken, müşterilere de daha fazla kolaylık sağlamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 15:47 Güncelleme 02 Haziran 2024, 15:48
Artık daha kolay yapılacak! Bankalardan ATM’ler için müjde geldi

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Bankalar ATM'ler aracılığıyla yapılan nakit çekim limitlerini güncelleyerek müşterilerine daha fazla finansal esneklik sağlama ve şubelerdeki yoğunluğu azaltma yolunda önemli bir adım attı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte birçok banka müşterilerine ATM'lerden ücretsiz olarak daha yüksek tutarlarda nakit çekme imkanı sunuyor. Bu uygulamanın bankaların şubelerindeki yoğunluğu azaltması ve iş yükünü hafifletmesi bekleniyor.

GÜNCELLEME YAPILDI

Birçok banka, günlük nakit çekim limitlerini önemli ölçüde yükselterek müşterilerine daha büyük miktarda nakit çekme imkanı sunuyor. Önceki limit olan 5 bin lira, yeni düzenlemeyle birlikte 10 bin liraya çıkarıldı.

Bazı özel bankalar ise bu limiti daha da ileri taşıyarak 15 bin liraya kadar yükseltti. Bu artışla birlikte müşteriler şubelere gitmek zorunda kalmadan günlük işlemlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Yeni güncellemeyle birlikte, müşteriler banka kartlarıyla ATM'lerden yapacakları çekimlerde, en az 10 bin lira çekim yapabilecekler ve bu çekimler için herhangi bir ücret ödemeyecekler.

Özel bankalar, müşteri deneyimini daha da iyileştirmek adına ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı. Bu durum, özellikle yüksek miktarda nakit ihtiyacı olan müşteriler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

DİJİTALLEŞME VE KAREKOD İLE NAKİT ÇEKİMLER

Bankacılık sektöründeki dijitalleşme adımları da hız kesmeden devam ediyor. Karekod kullanarak yapılan hesaptan nakit çekimlerde de limitler yükseltildi.

Yeni limitler bankadan bankaya farklılık göstermekle birlikte, genellikle 10 bin ila 15 bin lira arasında değişiyor. Bu yenilik dijital bankacılığı tercih eden müşteriler için büyük bir avantaj sunuyor ve onların daha hızlı ve güvenli işlem yapmalarını sağlıyor.

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