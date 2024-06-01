2.000 TL paranız varsa... TOKİ’den Haziran müjdesi: Sudan ucuz taksitlerle 2+1 ve 3+1 daireler satılmaya başlandı!

Haziran ayında Ankara'da yeni bir konut projesi için başvurular açılacak. 3 Haziran 2024 tarihinde başlayacak bu projenin yanı sıra, Çorum ve Kırıkkale'de de konut projeleri için kura çekimi yapılacak. TOKİ başvuruları aynı zamanda e-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Projelere başvuru ücreti 2 bin TL olarak belirlendi.

TOKİ'den Ev Nasıl Alınır? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'de dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmeleri için çeşitli projeler yürütmektedir. TOKİ'den ev almak, belirli adımları ve şartları yerine getirmeyi gerektirir. İşte dar gelirliler için TOKİ'den ev alma süreci ve detayları: Başvuru Süreci Başvuru süreci şu adımlardan oluşur: Duyuruların Takibi: TOKİ, projelerini ve başvuru tarihlerini resmi internet sitesi ve çeşitli medya kanalları aracılığıyla duyurur. Bu duyuruları takip etmek önemlidir. Başvuru Belgeleri: Kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, gelir beyanı ve diğer gerekli belgeler hazırlanır. Başvuru Formu: TOKİ'nin belirlediği tarihlerde ve yerlerde başvuru formu doldurulur ve gerekli belgeler ile birlikte teslim edilir. Başvuru Ücreti: TOKİ, başvuru sırasında belirli bir ücret talep edebilir. Bu ücret, başvurunun kabul edilmemesi durumunda iade edilir.

Kura Çekilişi Başvurular toplandıktan sonra, talebin fazla olması durumunda kura çekilişi yapılır. Kura çekilişi noter huzurunda ve kamuya açık bir şekilde gerçekleştirilir. Kurada ismi çıkanlar konut almaya hak kazanır. Sözleşme İmzalanması Kurada ismi çıkan hak sahipleri, belirli bir süre içerisinde TOKİ ile sözleşme imzalar. Sözleşme imzalanırken peşinat ödemesi yapılır. Peşinat oranları projeye göre değişiklik gösterebilir, genellikle yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişir.

Ödeme Planı ve Taksitler TOKİ, uygun ödeme koşulları sunar. Konut bedelinin geri kalanı, belirli vadelerle aylık taksitler halinde ödenir. Vade seçenekleri genellikle 120 ay, 180 ay ve 240 ay olarak sunulur. Taksitler, konut teslim tarihinden sonra başlar. Konut Teslimi Konutlar, sözleşmede belirtilen tarihlerde hak sahiplerine teslim edilir. Teslim öncesinde, hak sahiplerine konutların gezdirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi süreci de gerçekleştirilir. TOKİ PROJELERİ İÇİN TIKLAYINIZ