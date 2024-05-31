Prim desteği ve yaş reformu geliyor! Emeklilikte 2 ila 6 yıllık kazanç tablosu! 3 şarta uyanlar...

BORÇLANMA DESTEĞİ

Kadınlar çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan süreleri borçlanma ile kapatabiliyor ve bu primleri emeklilik hesabında kullanabiliyor. En çok 3 çocuk için borçlanma yapılabiliyor. Çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün. Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lılar, kendi işini yapan Bağ- Kur'lular ve memurlar borçlanma yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanların da doğum borçlanması imkanı bulunuyor. Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar borçlanılabiliyor. Ancak staj başlangıcından sonra doğum yapılmışsa bu doğumlar için de borçlanma imkanı var. Bu da sigorta başlangıcını geriye çekiyor.

EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA

2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinenler de doğum borçlanması yapabiliyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor. ENGELLİ ANNELERİNE ÇİFTE AVANTAJ

Ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 2008'den bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuğunun başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesinin sağlanması şart.

PRİM DESTEĞİ

Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine 3'te 1 prim desteği verilmesi ile ilgili çalışma sürüyor. Destek devreye girdiğinde mevcut asgari ücrete göre 6 bin 400 lira 80 kuruş olan primin 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek. YAŞ REFORMU

Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi de planlanıyor. Burada pek çok meslekte uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model bekleniyor. Çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetildiği yeni bir yıpranma sisteminin getirilmesi söz konusu olabilecek. Bu uygulama hayata geçirilirse, annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından indirim yapılabilecek.

BORÇLANMA İÇİN 3 ŞART

- Doğumun sigortalı olduktan ya da stajdan sonra gerçekleşmesi

- Çocuğun yaşıyor olması. Eğer çocuk vefat ederse hayatta kaldığı süre borçlanılabiliyor.

- Borçlanılacak süre içinde sigorta priminin yatırılmamış olması.