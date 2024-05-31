Eleman ’ara’nıyor

Hem dünyada hem ülkemizde ara eleman problemi yaşanıyor. Yetişmiş kaynakçı, kalıpçı, demirci ve montajcılar Türkiye'de en çok aranan meslek hâline geldi. Çalışacak elemanın olmaması yevmiye ücretlerini âdeta uçurdu. İstanbul'da dekorasyon işi ile uğraşan Ramazan Karadağ "Sektördeki en tecrübeli ustalar deprem bölgesine gitti. Bugün bir kaynak ustasına 5 bin lira yevmiye (günlük) veriyorum. Usta daha iyi bir iş bulduğunda bırakıp gidiyor" dedi. Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger de "Esnafımız kalifiye eleman bulmakta çok zorlanıyor. El becerisi ve bilgi birikimi gereken zanaatkarlar artık bulunmuyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi yetiştirecek çırak bulunmaması" dedi. Otomobil tamircisi Uğur Kahveci ise "Kalfa ve çırak bulamıyoruz. Eskiden ailemiz bizi ustanın yanına bırakırdı ama şu anda öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

ALMANLAR TÜRK İŞÇİ ALACAK

Bu yıl yaklaşık 30 bin kişiyi işe almak istediğini duyuran Almanya'nın demir yolları şirketi Deutsche Bahn, iş gücü yetersizliği nedeniyle Mısır ve Tunus'tan makinist, Türkiye'den elektronik teknisyeni işe alıyor. Bu süreçte şirket dil kursu desteği de sağlıyor.