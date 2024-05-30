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T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanın hesabına trink geçiyor! 15 milyon 851.244 bin SGK BAĞKUR emeklisine bayram bonusu tadında ödeme

Emekliye zam ile ilgili gelişmeler bilindiği üzere yakından takip ediliyor. Bu anlamda haberimizde Temmuz zammı öncesinde son enflasyon verilerini veriyoruz. Öte yandan promosyon hakkında da önemli detaylar açıklıyoruz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 10:12 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 10:12
T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanın hesabına trink geçiyor! 15 milyon 851.244 bin SGK BAĞKUR emeklisine bayram bonusu tadında ödeme

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Emekliler Temmuz'da yapılacak olan maaş zammına kilitlenmiş durumdalar. Ayrıca Kurban Bayramı ikramiyesi ve banka promosyonları da ek gelir oluşturuyor. Emekli maaş promosyonu, bankaların emekli vatandaşlara sunduğu ve genellikle üç yıllık sözleşme karşılığında bir defaya mahsus ödedikleri nakit avantajıdır. Bu promosyonlar, emeklilerin maaşlarını ilgili bankadan almayı taahhüt etmeleri halinde verilmektedir. Emekliler için ek gelir kaynağı olan bu promosyonlar, yaşam maliyetlerine katkıda bulunmakta ve bankalar arası rekabet sayesinde zamanla artış göstermektedir.

Türkiye'deki Bankaların Emekli Maaş Promosyon Tarifeleri

Her banka, kendi politika ve stratejilerine göre emekli maaş promosyon miktarını belirlemekte ve bu miktarlar zaman içinde güncellenmektedir. İşte bazı büyük bankaların emekli maaş promosyonu için sundukları güncel tarifeler:

Akbank

  • 10.000 TL'ye kadar maaş alanlar için: 6.250 TL
  • 10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlar için: 10.000 TL
  • 15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlar için: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için: 15.000 TL

ING

Maaşını ING'ye Taşı!

  • Promosyon: Toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon!
  • EFT/Havale: Ayda 3 kez ücretsiz
  • En Yüksek Faiz Oranı: %53,00
  • Günlük Faiz: Var

İş Bankası

Emekli Maaşını İş Bankası'na Taşı!

  • Promosyon: Emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon!
  • Kredi Kartı Aidatı: Yok
  • Günlük Faiz: Var
  • Nakit Çekim (Diğer Banka ATM): Ayda 2 ücretsiz

Yapı Kredi

  • Promosyon: 18.000 TL'ye varan promosyon
  • EFT/Havale: Ücretli/Ücretsiz
  • En Yüksek Faiz Oranı: %49,00
  • Günlük Faiz: Var

Garanti BBVA

Maaşını Garanti BBVA'ya Taşı!

  • Promosyon: Emeklilere 15.000 TL'ye varan promosyon!
  • EFT/Havale: Ücretsiz
  • En Yüksek Faiz Oranı: %51,00
  • Günlük Faiz: Var

Denizbank

Maaşını Denizbank'a Taşı!

  • Promosyon: Emeklilere özel 12.000 TL'ye varan promosyon!
  • EFT/Havale: Ücretsiz
  • En Yüksek Faiz Oranı: %50,00

Emekliler İçin Promosyon Seçimi Nasıl Yapılmalı?

Emekli maaş promosyonu seçerken, sadece promosyon miktarına değil, sunulan ek hizmetlere de dikkat etmek önemlidir. Örneğin, bazı bankalar düşük işlem ücretleri, ücretsiz havale/EFT veya ek faiz oranları gibi ek avantajlar sunabilir. Ayrıca, müşteri hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliği de önemli bir faktördür.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Yeni Maaşları

Hem 4 aylık enflasyon oranına göre hem de enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

  • Mevcut Maaş: 10.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 11.872,00 TL
    • %25.39 Zamlı: 12.539,00 TL

  • Mevcut Maaş: 10.100,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 11.990,72 TL
    • %25.39 Zamlı: 12.664,39 TL

  • Mevcut Maaş: 10.200,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 12.109,44 TL
    • %25.39 Zamlı: 12.789,78 TL

  • Mevcut Maaş: 10.300,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 12.228,16 TL
    • %25.39 Zamlı: 12.915,17 TL

  • Mevcut Maaş: 10.400,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 12.346,88 TL
    • %25.39 Zamlı: 13.040,56 TL

  • Mevcut Maaş: 10.500,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 12.465,60 TL
    • %25.39 Zamlı: 13.165,95 TL

  • Mevcut Maaş: 10.600,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 12.584,32 TL
    • %25.39 Zamlı: 13.291,34 TL

  • Mevcut Maaş: 10.700,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 12.703,04 TL
    • %25.39 Zamlı: 13.416,73 TL

  • Mevcut Maaş: 10.800,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 12.821,76 TL
    • %25.39 Zamlı: 13.542,12 TL

  • Mevcut Maaş: 10.900,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 12.940,48 TL
    • %25.39 Zamlı: 13.667,51 TL

  • Mevcut Maaş: 11.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 13.059,20 TL
    • %25.39 Zamlı: 13.792,90 TL

  • Mevcut Maaş: 11.100,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 13.177,92 TL
    • %25.39 Zamlı: 13.918,29 TL

  • Mevcut Maaş: 11.200,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 13.296,64 TL
    • %25.39 Zamlı: 14.043,68 TL

  • Mevcut Maaş: 11.300,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 13.415,36 TL
    • %25.39 Zamlı: 14.169,07 TL

  • Mevcut Maaş: 11.400,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 13.534,08 TL
    • %25.39 Zamlı: 14.294,46 TL

  • Mevcut Maaş: 11.500,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 13.652,80 TL
    • %25.39 Zamlı: 14.419,85 TL

  • Mevcut Maaş: 11.600,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 13.771,52 TL
    • %25.39 Zamlı: 14.545,24 TL

  • Mevcut Maaş: 11.700,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 13.890,24 TL
    • %25.39 Zamlı: 14.670,63 TL

  • Mevcut Maaş: 11.800,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 14.008,96 TL
    • %25.39 Zamlı: 14.796,02 TL

  • Mevcut Maaş: 11.900,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 14.127,68 TL
    • %25.39 Zamlı: 14.921,41 TL

  • Mevcut Maaş: 12.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 14.246,40 TL
    • %25.39 Zamlı: 15.046,80 TL

  • Mevcut Maaş: 12.100,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 14.365,12 TL
    • %25.39 Zamlı: 15.172,19 TL

  • Mevcut Maaş: 12.200,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 14.483,84 TL
    • %25.39 Zamlı: 15.297,58 TL

  • Mevcut Maaş: 12.400,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 14.721,28 TL
    • %25.39 Zamlı: 15.548,36 TL

  • Mevcut Maaş: 12.500,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 14.840,00 TL
    • %25.39 Zamlı: 15.673,75 TL

  • Mevcut Maaş: 12.600,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 14.958,72 TL
    • %25.39 Zamlı: 15.799,14 TL

  • Mevcut Maaş: 12.700,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 15.077,44 TL
    • %25.39 Zamlı: 15.924,53 TL

  • Mevcut Maaş: 12.800,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 15.196,16 TL
    • %25.39 Zamlı: 16.049,92 TL

  • Mevcut Maaş: 12.900,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 15.314,88 TL
    • %25.39 Zamlı: 16.175,31 TL

  • Mevcut Maaş: 13.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 15.433,60 TL
    • %25.39 Zamlı: 16.300,70 TL

  • Mevcut Maaş: 14.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 16.620,80 TL
    • %25.39 Zamlı: 17.554,60 TL

  • Mevcut Maaş: 15.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 17.808,00 TL
    • %25.39 Zamlı: 18.808,50 TL

  • Mevcut Maaş: 16.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 18.995,20 TL
    • %25.39 Zamlı: 20.062,40 TL

  • Mevcut Maaş: 17.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 20.182,40 TL
    • %25.39 Zamlı: 21.316,30 TL

  • Mevcut Maaş: 18.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 21.369,60 TL
    • %25.39 Zamlı: 22.570,20 TL

  • Mevcut Maaş: 19.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 22.556,80 TL
    • %25.39 Zamlı: 23.824,10 TL

  • Mevcut Maaş: 20.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 23.744,00 TL
    • %25.39 Zamlı: 25.078,00 TL

  • Mevcut Maaş: 25.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 29.680,00 TL
    • %25.39 Zamlı: 31.347,50 TL

  • Mevcut Maaş: 30.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 35.616,00 TL
    • %25.39 Zamlı: 37.617,00 TL

  • Mevcut Maaş: 35.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 41.552,00 TL
    • %25.39 Zamlı: 43.886,50 TL

  • Mevcut Maaş: 40.000,00 TL

    • %18.72 Zamlı: 47.488,00 TL
    • %25.39 Zamlı: 50.156,00 TL

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