T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanın hesabına trink geçiyor! 15 milyon 851.244 bin SGK BAĞKUR emeklisine bayram bonusu tadında ödeme

Emekliler Temmuz'da yapılacak olan maaş zammına kilitlenmiş durumdalar. Ayrıca Kurban Bayramı ikramiyesi ve banka promosyonları da ek gelir oluşturuyor. Emekli maaş promosyonu, bankaların emekli vatandaşlara sunduğu ve genellikle üç yıllık sözleşme karşılığında bir defaya mahsus ödedikleri nakit avantajıdır. Bu promosyonlar, emeklilerin maaşlarını ilgili bankadan almayı taahhüt etmeleri halinde verilmektedir. Emekliler için ek gelir kaynağı olan bu promosyonlar, yaşam maliyetlerine katkıda bulunmakta ve bankalar arası rekabet sayesinde zamanla artış göstermektedir.