15 milyon 851.244 bin SGK BAĞKUR emeklisine bayram bonusu tadında ödeme! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanın hesabına trink geçiyor

Emekliye zam ile ilgili gelişmeler bilindiği üzere yakından takip ediliyor. Emekliler için ek gelir kaynağı olan bu promosyonlar, yaşam maliyetlerine katkıda bulunmakta ve bankalar arası rekabet sayesinde zamanla artış göstermektedir. Bu anlamda haberimizde Temmuz zammı öncesinde son enflasyon verilerini veriyoruz. Öte yandan promosyon hakkında da önemli detaylar açıklıyoruz.