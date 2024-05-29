Mini EYT paketi torbadan çıkıyor! Bu kişiler EYT’li olmasa da olur; 1800 gün prim şartı silinerek...

Yapılan düzenlemeyle anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacaklar. Örneğin, 4 yıl prim ödeyen bir anne, 5 yıl prim ödemiş gibi sayılacak ve emeklilik yaş şartından da düşülecek. Böylece anneler daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecekler.

Öte yandan, Bağ-Kur emeklilik şartları da revize ediliyor. Özellikle küçük esnaf için getirilen düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1800 gün (5 yıl) azaltılarak 7200'ye düşürülecek. Bu düzenleme, basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak ve kuaför, terzi, bakkal, berber gibi esnaflar için emeklilikte prim şartı 7200 gün olarak uygulanacak.

Bu düzenlemenin hayata geçmesiyle, yaş şartını tamamlamış ancak henüz 9 bin gün prim dolduramamış küçük esnaf ve EYT kapsamında olanlar da emeklilik hakkına kavuşacaklar. Esnaf için 5 yıl erken emekli olma hakkı getirilerek, daha fazla maliyetten kurtulup hemen maaşa kavuşabilecekler.

Bu önemli düzenlemeyle, Türkiye'deki ev kadınları ve küçük esnafın emeklilik süreçlerindeki kolaylığa ve adaletin sağlanmasına yönelik önemli bir adım atılmış olacak.