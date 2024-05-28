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Prim gün sayısı düşecek! Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik torba yasayla geliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi kapsamında, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve prim ile yıl şartlarını tamamlayanlar emeklilik aylığı almaya hak kazandı. Bu önemli adımın ardından, emekliliği daha da kolaylaştıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalar devam ediyor.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 11:54 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 11:54
Prim gün sayısı düşecek! Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik torba yasayla geliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar...

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle yaklaşık 5 milyon kişi emekli aylığına kavuşma şansını yakalarken, emekliliği kolaylaştıracak yeni reformlar da gündemde yerini alıyor. Bu kapsamda, özellikle Bağ-Kur'lu sigortalılara yönelik önemli değişiklikler planlanıyor.

KAPSAM GENİŞLER Mİ?

Düzenlemenin özellikle bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük esnafı kapsaması bekleniyor. 5 yıllık prim avantajı sağlanacak küçük esnafın kapsamı hazırlanacak düzenlemeyle belirlenecek.

Düzenlemede kapsama girecek küçük esnafın tanımı yapılacak. Burada 10 ve altı personel kriteri konuşuluyor. 10 ve altında personel çalıştıran esnafın prim gün şartının 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmesi bekleniyor. Yasal düzenleme sırasında kapsamın genişletilmesi de mümkün. Bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular bu avantajdan yararlanacak.

SÜRE KRİTERİ OLUR MU?
Eğer yeni emeklilik reformu tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve kapsama giren Bağ-Kur'lu erkek sigortalılar için prim gün şartı 9 binden 7 bin 200'e inecek.

7 bin 200 prim gününü tamamlamış olan EYT'li erkek esnaf hemen emekli olabilecek. Son 3.5 yıl avantajından yararlanmak için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçmiş olanlar da SSK'daki çalışmaları 3.5 yıldan az ve 7 bin 200 günü tamamlamışlarsa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.

1999'DAN SONRA GİRENLER DİKKAT!
Hazırlanacak düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve kapsama giren kadın ve erkek Bağ-Kur'luların prim şartı bin 800 gün azalacak.

Bu kişilerin prim gün şartı 7 bin 200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek. 7 bin 200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı doldurmuşsa emekli olabilecek.

Yani 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında işe başlayan kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında başlayanlarda ise 65'e varan yaşların da tamamlanması gerekecek.

ÇALIŞMA HANGİ AŞAMADA?
Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin son yaptığı açıklamada, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Bağ-Kur'lular düzenlemenin bu yıl içinde torba yasa tasarısıyla Meclis'e sevk edilmesini istiyor.

3.5 YIL KURALI GÜNDEMDEN DÜŞECEK
Düzenleme daha az primle emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı çalışma durumunu büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan bin 261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

1 Ekim 2008 sonrasında sigortalılığı başlayanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, onun şartlarıyla emeklilik imkanı elde ediyor.

SSK'lılardan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar 5 bin ile 5 bin 975 arasında, 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7 bin, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7 bin 200 prim günüyle emekli olabiliyor.

Yapılacak düzenlemeyle artık küçük esnaf olan Bağ-Kur'lular da 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

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