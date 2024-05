Otoda yüzde 20 indirim!

Türkiye otomotiv pazarında son dönemde birçok marka kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyaları yoğunlaştırdı. Bazı bayilerin liste fiyatının da altında satış yaptığı, kampanyalarda indirim oranının yüzde 20'yi bulduğu belirtiliyor. Sıfır araçlarda 100-300 bin liraya kadar indirim uygulayan markalar olduğu görülüyor. Markaların finansman kampanyaları da sürüyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, "Bayilerin geçmiş dönemden verdikleri yıllık siparişleri stok anlamında ellerinde birikmeye başladı. Bayiler her marka, her modele göre kendi içlerinde hem peşin indirimleri uygulamaya hem de kendi bünyelerinde kampanyalar düzenlemeye başladı. Ellerindeki araçları bir an önce eritmek istiyorlar" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN