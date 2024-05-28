Miras kalan tapu sahiplerine ayakları yerden kesen haber! 81 ilde miraslar artık böyle pay edilecek

Miras çılar, isterlerse tapu devir işlemlerini yürütmek üzere bir avukata vekalet verebilirler. Bu, özellikle farklı şehirlerde yaşayan mirasçılar için büyük kolaylık sağlamaktadır. Tapu Sicil Müdürlüğü'nde yapılacak işlemler sırasında avukat, mirasçıları temsil edebilir.

Yeni düzenleme, hisseli tapu satış işlemlerinde de kolaylıklar sağlıyor. Satış işlemi için tüm pay sahiplerinin ortak kararı şart koşuluyor. Pay sahipleri, satış işlemlerinde anlaştıkları takdir severek yapılacak payın maddi karşılığı, işlem tamamlandıktan sonra ilgili tarafa ödenir.

Hisseli tapu devir işlemleri, ilçe belediyelerinde yürütülecek tapu işlemleriyle sonuçlandırılabilir. Bu süreçte, tüm hisse sahiplerinin fiziksel olarak hazır bulunmaları gerekmekte. Belediye işlemleri sırasında gerekli tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımı, ölen bir kişinin mal varlığının yasal mirasçıları arasında dağıtılmasını içeren hukuki bir süreçtir. Türkiye'de miras paylaşımı, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılır. İşte miras paylaşımının nasıl yapılacağına dair güncel bilgiler:

1. Mirasçılar Kimlerdir?

Mirasçılar, ölen kişinin (murisin) yasal olarak mal varlığını devralma hakkına sahip kişilerdir. Mirasçılar, öncelik sırasına göre aşağıdaki gruplara ayrılır:

Birinci Zümre: Murisin altsoyu (çocukları, torunları)

Murisin altsoyu (çocukları, torunları) İkinci Zümre: Murisin anne ve babası, bunların altsoyu (kardeşleri, yeğenleri)

Murisin anne ve babası, bunların altsoyu (kardeşleri, yeğenleri) Üçüncü Zümre: Murisin büyük anne ve büyük babaları, bunların altsoyu (hala, amca, teyze, dayı)

Eğer bu zümrelerde mirasçı yoksa, miras devlet hazinesine geçer.