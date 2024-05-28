Kuyumcular duyuru üstüne duyuru yaptı! Çeyrek altından 10 kat daha değerli

Gremse altın, özellikle çeyrek ve yarım altına göre katbekat değerli olmasıyla öne çıkıyor. Tam altına göre ise yaklaşık 2.5 kat daha büyük ve değerli olarak piyasada yerini alıyor. Nadir bulunması ve benzersiz özellikleriyle, bu altın türü hem koleksiyonerlerin hem de yatırımcıların radarında.

KUYUMCULARIN GREMSE ALTINA ARTAN İLGİSİ Altın fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte, kuyumcuların nadir bulunan gremse altına olan talebi de artış gösterdi. Kuyumcular, piyasada buldukları her bir gremse altını 39.173,70 TL'den satın alıyorlar, bu da piyasadaki ilginin boyutunu gözler önüne seriyor.

Gremse altının piyasaya sürülmesi, altın piyasasında yeni bir trend başlattı. Bu nadir altın türüne olan ilgi, diğer altın türlerinin değerinin artmasına da yardımcı oluyor. Yüksek değeri sayesinde gremse altını, hem kuyumculara hem de yatırımcılara yeni fırsatlar sunarken altın piyasasını canlandırıyor ve yeni yatırım imkanları yaratıyor.