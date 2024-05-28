İslam Memiş’ten yaz öncesi son uyarı: Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, yatırım yapmak isteyenler....

"Bu haftayı iyimser şekilde bitirdik. Altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. Hafta başında İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi jeopolitik gerilimlerde yeniden fiyatlandığı için ons altın 2450 dolar seviyesini, gram altın ise 2550 lira seviyesini gördü."
"Ons altında 2380 dolar destek seviyesi onun aşağısı kırılınca 2280 dolar destek seviyesini beklemeyi sürdüreceğimizi söylemiştim.Bu hafta 1 kilogram altının değeri dolar bazlı 2710 dolar değer kaybetti. Gram altın hafta başında 2550 liraydı. Sonrasında 2450 liraya geriledi. Gram altında 100 liralık değer kaybı görüldü. Bu düşüşleri alım fırsatına çevirebilirsiniz."
"Ons altında 125 dolarlık bir gerileme görüldü. 2380 dolar destek seviyesi kırıldı. 2280 dolara göz kırptı. Elinde TL olanlar altın pozisyonunu yüzde 50 kapatabilir."
3 BİN LİRAYI BULACAK
Memiş, gram altının yıl sonunda 3 bin lirayı görebileceği konusunda uyarıda bulunarak, yatırımcılara mevcut fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve altın yatırımı yapmak isteyenlerin bu dönemleri değerlendirmesi gerektiğini belirtti.