Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? İş yeri, konut kira zammı hesaplama 2024!

Türkiye'de konut kiralarındaki artış oranı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından yakından takip ediliyor. 2022 yılında yürürlüğe giren ve konut kiralarındaki artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme, Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in yaptığı son açıklamalar, bu konuda yeni bir döneme girileceğine işaret ediyor.

KİRA ARTIŞ ORANI ZAMLANACAK MI?

Son 2 yılda yüzde 25 zam yapan kiracılar vardı. Bu dönemde TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre zam yapılsa dahi kirası rayiç kiralara göre epey düşük kalacak. Ev sahiplerinin TÜFE'nin 12 aylık ortalamasından daha fazla kira talep etme hakkı yok. Ancak bazı yasal haklar var. Kira tespit davalar, uyarlama davaları gibi çeşitli davalar açılarak kiracılardan piyasa günceline göre kiralar talep edilebilir. Dava açmak için zaman şartı var. Bunun için hukuki görüş almalılar.