SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çok uluslu şirketleri işaret etti: Türkiye vergileme hakkını başka ülkeye bırakmayacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması için dünya genelinde çalışma yürütüldüğünü belirtti. Bakan Şimşek, "Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 11:00 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 11:10
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çok uluslu şirketleri işaret etti: Türkiye vergileme hakkını başka ülkeye bırakmayacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hazırlıkları yürütülen çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınmasına yönelik uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Asgari kurumlar vergisinin tüm ülkelerin gündeminde olduğuna işaret eden Şimşek, asgari kurumlar vergisini yasalaştırmayan ülkelerin vergileme hakkını başka ülkeye bırakmış olacağını söyledi.

30'DAN FAZLA ÜLKE ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINI YASALAŞTIRDI
Şimşek, 2021 yılında OECD'nin organizasyonu kapsamında dünyada yaklaşık 140 ülkenin küresel asgari kurumlar vergisi konusunda mutabık kaldığına dikkati çekerek, "Alınan mutabakat kararıyla yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerlerinin asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutulması öngörüldü. Bu kapsamda başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere 30'dan fazla ülke 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere asgari kurumlar vergisi uygulamasını yasalaştırdı." diye konuştu.

Mehmet ŞimşekMehmet Şimşek

Diğer ülkelerde de yasalaştırma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Şimşek, uygulamanın detaylarına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Çok uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu ülkede ödediği kurumlar vergisi yükü yüzde 15'ten aşağıda ise asgari kurumlar vergisi uygulamasını yasalaştıran ülkeler, ilgili ülkenin almadığı vergi farkını alabilecek. Fark vergi alma hakkı öncelikle şirketin faaliyette bulunduğu ülkede. Bu ülkede asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa şirketin ana merkezinin olduğu ülke bu vergiyi alabiliyor.

Burada da asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa aynı gruba dahil şirketlerin bulunduğu üçüncü ülke tarafından bu vergi alınabilecek. Kurulan model, çok uluslu şirketlerin kazançlarının her hal ve takdirde yüzde 15 vergi yükü taşımasını amaçlıyor."

"VERGİLEME HAKKINDAN VAZGEÇMEMEK İÇİN UYGULANMASI GEREKİYOR"
Şimşek, asgari kurumlar vergisi uygulamasına geçmeyen ülkelerin vergileme haklarını bir başka ülkeye devretmiş olması nedeniyle diğer ülkelerin bu konuda yasama çalışmalarına hız verdiğini belirterek, "Ülkemizde de çok uluslu şirketler faaliyette bulunuyor. Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak." ifadelerini kullandı.

Vergileme hakkından vazgeçmemek için Türkiye'de de asgari kurumlar vergisi uygulanması gerektiğini vurgulayan Şimşek, çok uluslu şirketlere yönelik bu uygulamanın getirilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını ve hazırlıkların son aşamaya geldiğini bildirdi.

Türkiye'de faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirket sayısının yaklaşık 80 bin civarında olduğunu ve bunlardan ana işletmesi yurt dışında olan 2 bin 134 işletmenin bulunduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Ülkemize yatırım yapan çok uluslu şirketlerin sadece yüzde 2,5 gibi bir kısmı 750 milyon avro eşiğini aşmakta olup, bunların kazanmış oldukları vergi teşviklerinin nasıl korunabileceği, farklı alanlarda nasıl değerlendirilebileceği konusunda alternatif modeller üzerinde de çalışılıyor.

Bakanlık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sıkı bir çalışma yürüterek ülkemize yatırım yapılmasını teşvik etmeye devam edecek alternatifler geliştiriyoruz."

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin sosyal medya üzerinden de paylaşımda bulundu. Şimşek, "Vergide adalet ve etkinliği artıracak ilave adımlar yolda…" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
İstanbul Pendik’te kan donduran olayda flaş gözaltı! Dört ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi! Kafatası derisi yüzülüp bacak ve kolları...
İspanya, İrlanda ve Norveç bugün Filistin’i resmen tanıyor! Pedro Sanchez ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK’da ’seçim’ oyunlu ’teröristan’ planına karşı atılacak adımlar masada
FETÖ’cü Akın İpek’in yalıları satışa çıkıyor: İşte Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk | Kaç paraya satılacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çok uluslu şirketleri işaret etti: Türkiye vergileme hakkını başka ülkeye bırakmayacak!
Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca
FETÖ’nün yeğeninden olay itiraf cinsel ifşaat! Pedofili Cevdet Türkyolu i**e Ekrem Dumanlı, BDSM sapıklığı | Himmet paralarıyla içkili alem
Fenerbahçe’de 6 yıldızdan yönetime şok! İşte o isimler ve nedeni...
Başıboş köpek düzenlemesi için gözler Meclis’te! Vatandaştan mama lobisine sert tepki: Devletimiz onların sanal baskılarına meydan tanımaz
Ticaret Bakanlığı tarihi operasyonu duyurdu: 1 milyar TL değerinde kaçakçılığa engel olundu!
Başkan Erdoğan’ın sözleri terör devleti İsrail’i kudurttu! Soykırımcı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’nden sert tepki: Yargılanacaksınız
Milyonlara Temmuz zammı: TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı! Kimlerin tazminatında artış yaşanacak? Emekliler, memurlar ve işçileri neler bekliyor?
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda iddianameye damga vuran tanık ifadeleri! Ölüm villaları için sondaj oyunu deşifre oldu
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu tarafından ’hançerlendiğini’ açık açık ilan etti
SON DAKİKA