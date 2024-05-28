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Emekliye çifter çifter ödeme! En düşük 13.000 TL cebe girecek! Ayın 17-18-19-20-21'inde maaş alanlar...

Haziran ayı, milyonlarca emekli için çifte mutluluk demek olacak. Kurban Bayramı ikramiyelerinin yanı sıra normal aylıkların da ödenecek olması, emekliler arasında sevinçle karşılanıyor. Özellikle Kurban Bayramı'na denk gelen maaş günleri sebebiyle, bu yıl erken aylık ödemesi gündeme geldi. Konuyla ilgili son açıklamayı yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini ve bu konuda detaylı bir takvimin yakında duyurulacağını belirtti.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 07:31 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 07:31
Emekliye çifter çifter ödeme! En düşük 13.000 TL cebe girecek! Ayın 17-18-19-20-21’inde maaş alanlar...

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Haziran ayı, milyonlarca emekli için çifte sevinç anlamına geliyor. Hem Kurban Bayramı ikramiyeleri hem de normal aylıklarının ödenecek olması, emekliler arasında memnuniyetle karşılanıyor. Bu konuda yapılan açıklamalara göre, ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde gerçekleşeceği belirtiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı ikramiyelerinin önceden verileceğini ve ödeme takviminin yakında duyurulacağını ifade etti.

Bu yıl, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, Kurban Bayramı ikramiyesi de yüzde 50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı. İkramiyeden, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan tüm hak sahipleri faydalanacak.

Emeklilerin aylık ödemeleri genellikle Kurban Bayramı'na denk geliyor. Bu durumda, ödemelerin bayram öncesinde yapılması bekleniyor. Bu sayede, emeklilerin hem ikramiyeleri hem de aylıkları aynı hafta içinde ödenecek.

Ayrıca, emeklilik başvurusu yapmamış olanların da 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapmaları halinde, Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecekleri belirtiliyor. Bu kişiler için aylık hesaplamaları 1 Haziran'dan itibaren başlayacak ve Kurban Bayramı ikramiyesi hak edilmiş olacak.

Tüm bu açıklamalar, emekliler arasında büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Hem Kurban Bayramı'nı huzurlu bir şekilde geçirecek olmaları hem de ekonomik anlamda rahatlamaları, emekliler için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

En düşük maaş alan bir emekli haziran ayında ikramiye ile birlikte 13.000 TL ödeme alacak.

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