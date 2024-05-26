Mini emeklilik paketi için liste geldi! Torba yasa bekleyen 1999-2006 sonrası sigortalılara 7’li fırsat! 50-55 yaşında...

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Türkiye'de birçok çalışanın ortak hayali, emeklilik yaşını öne çekmek ve daha erken bir dönemde emekli olabilmektir. Ancak bu hedefe ulaşmak için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. İşte emeklilik hayalinizi erken gerçekleştirmenin 7 yolu...

1. Çocuklar Avantaj: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. 2. Askerlik Öne Çeker: Erkekler için askerlik sürelerinin borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çekiyor ve en az 1 yaş önce emekli olma imkanı sunuyor.