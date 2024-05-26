Bayramdan önce yatacak maaşlar listesi 2024: Kurban öncesi hangi maaşlar erken yatacak? Emekli, memur maaşı, aile destek, evde bakım, 65 yaş aylığı...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emekli, Haziran ayı maaşlarının ödeme tarihlerini merakla bekliyor. Bayram öncesine denk gelen ödemeler, vatandaşların bayram hazırlıklarını rahatça yapabilmesi için önem taşıyor. Ancak, maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bayram öncesi maaşlarını almak ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.
Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.