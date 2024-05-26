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Bayramdan önce yatacak maaşlar listesi 2024: Kurban öncesi hangi maaşlar erken yatacak? Emekli, memur maaşı, aile destek, evde bakım, 65 yaş aylığı...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca memur, SSK ve Bağ-kur emeklisi, maaşlarının ne zaman yatırılacağını merakla bekliyor. Bayram öncesi alınacak olan maaşlar, vatandaşların bayram hazırlıklarını tamamlamalarına yardımcı olacak mı? Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda yapılan açıklamalar, bu konuda bir fikir vermişti. Peki, bu yıl memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 12:51 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 12:51
Bayramdan önce yatacak maaşlar listesi 2024: Kurban öncesi hangi maaşlar erken yatacak? Emekli, memur maaşı, aile destek, evde bakım, 65 yaş aylığı...

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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emekli, Haziran ayı maaşlarının ödeme tarihlerini merakla bekliyor. Bayram öncesine denk gelen ödemeler, vatandaşların bayram hazırlıklarını rahatça yapabilmesi için önem taşıyor. Ancak, maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Peki, memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bayram öncesi maaşlarını almak ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.



Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.

Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran'a yani emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi ve bayram sonra maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

Buna göre; Haziran ayı emekli maaşlarının 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILDI

Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırılmıştı.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 3.000 lira olarak hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ayrıca ikramiyelerden yararlanmak için başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Bayram ikramiyesi ödeme günleri, tahsis numarasına göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı henüz ödeme programını duyurmadı.



Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler 1 hafta önceden yatırılmaya başlanmıştı. Bu yıl bayramın 1. günü 16 Haziran'a denk gelecek. Ödemelerin 10 Haziran'da yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Evde bakım, 65 yaş aylığı, aile destek ödemeleri erken yatacak mı?

Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır.

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