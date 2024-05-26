100 bin kişi kadro listesinde! 4D taşeron, TYP, ücretli öğretmenler... Kimler kadroya geçecek? 86 maddelik torba yasada son viraj

Bakan Işıkhan, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçirdiklerini kaydetti.
TORBA YASA 2024 SON DURUM
86 maddelik torba yasanın 55 maddesi Meclis aşamasını atlamış ve yürürlüğe girmişti. Kalan maddelerin ne zaman gündeme geleceği merak konusu.
Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile takip edilen düzenlemede beklenenler araştırılıyor.
Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum ile birlikte araştırılan torba yasa içeriğinde kademeli emeklilik var mı araştırılıyordu. Beklenen soru yanıtlandı:
Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.
BEKLENEN TORBA YASA MADDELERİ
Maddeler netleşmemekle birlikte beklenen çalışmalara dair Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler şöyle:
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK
"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."
BAĞKUR 7200 SON DURUM
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Çalışmanın torba yasa maddeleri arasında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Torba yasa 2024 maddeleri için Meclis tarihi henüz netleşmedi. Kalan maddelerin ne zaman adımı atlayıp Resmi Gazete'de yayımlanacağı bilinmiyor.