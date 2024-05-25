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SSK BAĞKUR emeklisine kombo müjde saat 20.15 sularında geldi! Maaşı 10.010 TL ve üstü olan acil baksın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan yeni anlaşmalar sayesinde bankalar emekli müşterileri çekmek için promosyon miktarlarını önemli ölçüde artırdı. Bankalar müşteri portföylerine daha fazla emekliyi çekmek için çeşitli teklifler sunmaya başladı. Bazı bankalar, rakiplerini geride bırakarak 18 bin lira gibi oldukça cazip promosyonlar sunmaya başladılar. Bu yarış, emekliler arasında hangi bankanın daha iyi koşullar sunduğu konusunda dikkatli bir seçim yapma fırsatı sunuyor.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 21:19 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 21:19
SSK BAĞKUR emeklisine kombo müjde saat 20.15 sularında geldi! Maaşı 10.010 TL ve üstü olan acil baksın

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Son dönemde 19 farklı banka emeklilere yönelik gelir seviyelerine özel olarak tasarladığı promosyon paketlerini duyurdu. Bu paketler, emeklilerin aylık gelirlerine göre değişiklik gösteriyor.

Akbank

10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para

Fibabanka

10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL

Garanti BBVA

10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL

ING Bank

10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Her 3 otomatik fatura talimatına 600 TL, toplamda en fazla 3.000 TL

İş Bankası

10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL

QNB Finansbank

10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'ye varan indirim

TEB

10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL

Türkiye Finans

10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 TL, toplamda en çok 2.500 TL

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