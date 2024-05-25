SSK BAĞKUR emeklisine kombo müjde saat 20.15 sularında geldi! Maaşı 10.010 TL ve üstü olan acil baksın

Garanti BBVA 10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL

10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL

15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL

20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL

ING Bank 10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL

10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL

15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL

20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Her 3 otomatik fatura talimatına 600 TL, toplamda en fazla 3.000 TL

İş Bankası 10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL

10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL

15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL

20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL QNB Finansbank 10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL

10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL

15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL

20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL

Ek Avantajlar: CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'ye varan indirim

TEB 10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL

10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL

15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL

20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL Türkiye Finans 10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL

10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL

15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL

20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 TL, toplamda en çok 2.500 TL