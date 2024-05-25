SSK BAĞKUR emeklisine kombo müjde saat 20.15 sularında geldi! Maaşı 10.010 TL ve üstü olan acil baksın

Son dönemde 19 farklı banka emeklilere yönelik gelir seviyelerine özel olarak tasarladığı promosyon paketlerini duyurdu. Bu paketler, emeklilerin aylık gelirlerine göre değişiklik gösteriyor.
Son dönemde 19 farklı banka emeklilere yönelik gelir seviyelerine özel olarak tasarladığı promosyon paketlerini duyurdu. Bu paketler, emeklilerin aylık gelirlerine göre değişiklik gösteriyor.
Akbank
10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para
Fibabanka
10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL
Garanti BBVA
10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
ING Bank
10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Her 3 otomatik fatura talimatına 600 TL, toplamda en fazla 3.000 TL
İş Bankası
10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL
QNB Finansbank
10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'ye varan indirim
TEB
10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL
Türkiye Finans
10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 TL, toplamda en çok 2.500 TL