Matematiksel kademe hesap tablosu! 1994-2001-2014 sonrası için 45-46-48 yaşla emeklilik

On Yıl Prim Yeterliliği: 15 yıl süreyle ve en az 3600 gün prim ödeyenler, yaş şartlarına uygun oldukları takdirde kısmi emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. Bu süreç kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını gerektiriyor.

ÖZEL ŞARTLAR VE İMKANLAR Yüzde 60 Sağlık Raporu: En az 1800 gün prim ödemiş kişiler, yaş sınırı olmaksızın malulen emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu süreçte, SGK onaylı sağlık raporu şartı aranıyor. Vergi İndirimi: %40 ve üzeri engelli olan çalışanlar, vergi indirimi hakkı elde ederek, erken emekli olabiliyor. Bu süreçte emeklilik maaşının kesintiye uğraması söz konusu değil.

Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar gibi bazı meslek grupları için sunulan yıpranma payı, emeklilik sürelerini kısaltarak, çalışanların daha erken emeklilik şansını artırıyor. Anneye Prim Artışı: Engelli çocuğu olan anneler, 1 Ekim 2008'den sonra ödenen primlerin dörtte birini toplam primlere ekleyerek, erken emeklilik imkanını kolaylaştırıyor.