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Matematiksel kademe hesap tablosu! 1994-2001-2014 sonrası için 45-46-48 yaşla emeklilik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanların uzun süredir hayalini kurduğu erken emeklilik fırsatını daha erişilebilir hale getiren yeni düzenlemeleri devreye almaya devam ediyor. Bu düzenlemeler sayesinde, sigorta başlangıç tarihi gibi belirleyici faktörlere bağlı olarak erken emeklilik hedefi artık daha kolay ulaşılabilir bir hale geliyor. Doğru planlama ve bilinçli adımlarla erken emekli olma hayalini gerçeğe dönüştürmek mümkün.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 16:51 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 16:51
Matematiksel kademe hesap tablosu! 1994-2001-2014 sonrası için 45-46-48 yaşla emeklilik

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Çalışanların emeklilik hayallerine daha erken ulaşmalarını sağlayacak esnek şartlar getiriliyor. Bu yeni düzenlemeler sigorta başlangıç tarihi gibi belirleyici unsurlara bağlı olmakla birlikte doğru planlama ve bilinçli adımlarla erişilebilir hale geliyor.

ERKEN EMEKLİLİK İMKANLARINIZI NASIL GENİŞLETEBİLİRSİNİZ?

Çocuk Avantajı: Kadın çalışanlar, üç çocuğa kadar yapacakları doğumları borçlanarak, toplamda 2160 gün (6 yıl) kazanabiliyor. Bu erken emeklilik yolunda önemli bir adım anlamına geliyor.

Askerlik Borçlanması: Erkek çalışanlar askerliklerini sigorta başlangıç tarihlerinden önce yapmış olmaları durumunda, bu süreyi borçlanarak erken emeklilik şansını artırabiliyor.

On Yıl Prim Yeterliliği: 15 yıl süreyle ve en az 3600 gün prim ödeyenler, yaş şartlarına uygun oldukları takdirde kısmi emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. Bu süreç kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını gerektiriyor.

ÖZEL ŞARTLAR VE İMKANLAR

Yüzde 60 Sağlık Raporu: En az 1800 gün prim ödemiş kişiler, yaş sınırı olmaksızın malulen emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu süreçte, SGK onaylı sağlık raporu şartı aranıyor.

Vergi İndirimi: %40 ve üzeri engelli olan çalışanlar, vergi indirimi hakkı elde ederek, erken emekli olabiliyor. Bu süreçte emeklilik maaşının kesintiye uğraması söz konusu değil.

Yıpranma Payı: Ağır işlerde çalışanlar gibi bazı meslek grupları için sunulan yıpranma payı, emeklilik sürelerini kısaltarak, çalışanların daha erken emeklilik şansını artırıyor.

Anneye Prim Artışı: Engelli çocuğu olan anneler, 1 Ekim 2008'den sonra ödenen primlerin dörtte birini toplam primlere ekleyerek, erken emeklilik imkanını kolaylaştırıyor.

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