Gram altının 3.340 TL olacağı tarih belli oldu! Kuyumcular az önce açıkladı! Bugün gram, çeyrek, yarım ve ONS altın kaç para?

Kuyumculardan Fiyat Beklentisi
Kapalıçarşı'daki kuyumcu esnafları, altın piyasasında yaşanan durgunluğun sona erdiğini ve ons altının yükseldiğini belirtiyorlar. Gram altın fiyatlarının da yükselişe geçtiği bu dönemde, dolar kuru gerilemesine rağmen altın fiyatlarının önemsenmesi gerektiğini vurguluyorlar.
Uzmanların Altın Fiyat Tahminleri
Altın piyasasındaki uzmanlar, fiyatların yakın zamanda 2.550 TL ile 2.600 TL arasına yerleşeceğini öngörüyorlar. Bu tahminler, yatırımcılar için önemli bir alım fırsatını işaret ediyor ve uzun vadede gram altının büyük kazançlar sağlayacağını öne sürüyorlar. Kısa vadede olsun, uzun vadede olsun gram altın kolay kolay bu fiyatlara daha düşmez. Düşse bile orada kalmaz yine yükselir. Orta ve uzun vadede ise gram altında kazanç bize göre çok büyük olacak. Yaz aylarının sonunda gram altında 3.000 TL'nin geçildiğini göreceğiz. Ancak yükseliş orada durmayacak. Gram altın bu yılı 3.340 TL'yi görmeden kapatmaz." ifadelerini kullandı.
Yatırımcılar İçin Altın Önerileri
Yatırımcılara yönelik öneriler arasında, piyasa dalgalanmalarını iyi takip etmek ve uzman tahminlerini dikkate alarak yatırım kararları vermek yer alıyor. Ayrıca, fiziki altın alımında makas aralığının düşük olması, daha avantajlı alımlar yapma imkanı sunuyor.
Gram Altın ve Ons Altın Analizi
Son dönemde ons altın ve gram altın fiyatlarında görülen yükseliş, yatırım tercihlerinde önemli bir değişiklik yaratmaktadır. Özellikle yükselen gram altın fiyatları, yatırımcıların portföylerini yeniden değerlendirmelerine neden oluyor.
Kapalıçarşı Gram Altın Fiyatı 2024
- Alış fiyatı: 2.442 lira
- Satış fiyatı: 2.486 lira
Çeyrek Altın Fiyatı Kaç Lira?
- Yeni çeyrek alış fiyatı: 3.965 lira
- Yeni çeyrek satış fiyatı: 4.040 lira
- Eski çeyrek alış fiyatı: 3.928 lira
- Eski çeyrek satış fiyatı: 3.991 lira
Yarım Altın Bugün Ne Kadar?
- Yeni yarım alış fiyatı: 7.909 lira
- Yeni yarım satış fiyatı: 8.071 lira
- Eski yarım alış fiyatı: 7.859 lira
- Eski yarım satış fiyatı: 8.072 lira
Tam Altın Bugün Ne Kadar Oldu?
- Yeni tam alış fiyatı: 15.791 lira
- Yeni tam satış fiyatı: 16.092 lira
- Eski tam alış fiyatı: 15.791 lira
- Eski tam satış fiyatı: 16.090 lira
Ata Altın Kaç Lira?
- Yeni Ata altın alış fiyatı: 16.206 lira
- Yeni Ata altın satış fiyatı: 16.508 lira
- Eski Ata altın alış fiyatı: 16.204 lira
- Eski Ata altın satış fiyatı: 16.358 lira
Atabeşli Altın Bugün Kaç TL?
- Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 81.025 lira
- Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 82.132 lira
- Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 80.666 lira
- Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 82.128 lira
Gremse Altın Kaç TL?
- Yeni gremse altın alış fiyatı: 39.532 lira
- Yeni gremse altın satış fiyatı: 40.036 lira
- Eski gremse altın alış fiyatı: 39.286 lira
- Eski gremse altın satış fiyatı: 39.789 lira
NOT: Sunulan bilgiler, yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yatırım kararları verirken, kişisel durumunuz ve piyasa koşulları dikkate alınmalıdır.