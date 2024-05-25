40’tan fazla meslek için kapılar sonuna kadar açık! O kişiler 90-180-360 gün öncesinden emeklilik volesini vuracak

SOSYAL HİZMETLER VE SAĞLIK PERSONELİ

Ayrıca sağlık personelleriyle birlikte diğer önemli meslek grupları da bu yasadan faydalanacak. Diş tabipleri, eczacılar, hemşireler ve toplum sağlığı teknisyenleri gibi sağlık sektörü çalışanları da artık erken emeklilik imkanına sahip.