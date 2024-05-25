40’tan fazla meslek için kapılar sonuna kadar açık! O kişiler 90-180-360 gün öncesinden emeklilik volesini vuracak

Son yıllarda yapılan düzenlemeler, özellikle ağır sanayi sektörlerinde ve sağlık riski taşıyan işlerde çalışanları kapsıyor. düzenlemeler, özelliklе çаlışаnların hаk еttiği, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik dönemi geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Son yıllarda yapılan düzenlemeler, özellikle ağır sanayi sektörlerinde ve sağlık riski taşıyan işlerde çalışanları kapsıyor. düzenlemeler, özelliklе çаlışаnların hаk еttiği, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik dönemi geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor.
İŞTE O MESLEKLER!
Ağır Sanayi Çalışanları: Demir ve çelik fabrikaları, alüminyum fabrikaları ve döküm fabrikalarında çalışanlar,
Kimyasal İşleme: Cıva ve asit üretimi yapan tesisler, kok fabrikaları çalışanları,
Madencilik: Yer altı madencilik işleri ve çeşitli maden ocaklarında çalışanlar,
Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri: Sahil Güvenlik Komutanlığı, radyoaktif işlerde çalışanlar, itfaiye ve yangın söndürme ekipleri, ceza infaz kurumları çalışanları.
Bu meslek gruplarındaki çalışanlar, artık standart emeklilik yaşından daha erken, belirlenen koşullar çerçevesinde emeklilik haklarından yararlanabilecek.
Özellikle zorlu çalışma koşulları ve yüksek sağlık riski taşıyan bu mesleklerde erken emeklilik, çalışanların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip.
SOSYAL HİZMETLER VE SAĞLIK PERSONELİ
Ayrıca sağlık personelleriyle birlikte diğer önemli meslek grupları da bu yasadan faydalanacak. Diş tabipleri, eczacılar, hemşireler ve toplum sağlığı teknisyenleri gibi sağlık sektörü çalışanları da artık erken emeklilik imkanına sahip.