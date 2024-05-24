Kuyumcular az önce açıkladı! Gram altının 3.340 TL olacağı tarih belli oldu! Bugün gram, çeyrek, yarım ve ONS altın kaç para?

Uzmanların Altın Fiyat Tahminleri

Altın piyasasındaki uzmanlar, fiyatların yakın zamanda 2.550 TL ile 2.600 TL arasına yerleşeceğini öngörüyorlar. Bu tahminler, yatırımcılar için önemli bir alım fırsatını işaret ediyor ve uzun vadede gram altının büyük kazançlar sağlayacağını öne sürüyorlar. Kısa vadede olsun, uzun vadede olsun gram altın kolay kolay bu fiyatlara daha düşmez. Düşse bile orada kalmaz yine yükselir. Orta ve uzun vadede ise gram altında kazanç bize göre çok büyük olacak. Yaz aylarının sonunda gram altında 3.000 TL'nin geçildiğini göreceğiz. Ancak yükseliş orada durmayacak. Gram altın bu yılı 3.340 TL'yi görmeden kapatmaz." ifadelerini kullandı.