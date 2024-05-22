Aile Destek ödemeleri 1 yıl daha uzatıldı mı 2024? Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, hangi ay? e-Devlet sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli hanelere yönelik sağlanan Aile Destek Paketi ödemeleri, ailelerin gelir durumlarına göre belirlenen tutarlarda hesaplara yatırılmaktadır. Daha önce Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu ödemelerin 850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle yapılacağı belirtilmişti. Haziran ayına yaklaşırken, aile destek programı ödemelerinin sona ereceği tarih merak konusu oldu.