SSK ve Bağ-Kur emeklisine şahane jest! 12.45’te açıklandı 22-23-24 Mayıs’ta ilave ödeme

Halkbank
10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL
ING Bank
10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Her 3 otomatik fatura talimatına 600 TL, toplamda en fazla 3.000 TL
İş Bankası
10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL
QNB Finansbank
10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'ye varan indirim
TEB
10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL
Türkiye Finans
10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 TL, toplamda en çok 2.500 TL
Vakıfbank
10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL
Ziraat Bankası
10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL