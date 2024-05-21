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SSK ve Bağ-Kur emeklisine şahane jest! 12.45’te açıklandı 22-23-24 Mayıs’ta ilave ödeme

Mayıs 2024 itibarıyla bankalar emekli vatandaşlara sunulan promosyonlar konusunda yoğun bir rekabet içine girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan yeni anlaşmalar emekliler için sunulan avantajların önemli ölçüde artmasını sağladı. Bu yeni protokoller sayesinde emekliler için belirlenen minimum promosyon miktarı 12 bin lira olarak belirlenirken bazı bankalar daha da öteye giderek 18 bin lira gibi cazip tekliflerle dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 13:10 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 13:10
SSK ve Bağ-Kur emeklisine şahane jest! 12.45’te açıklandı 22-23-24 Mayıs’ta ilave ödeme

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Toplamda 19 farklı banka, gelir düzeyine göre değişen promosyon paketleri sunuyor. Özellikle aylık 10 bin lira altında geliri olan emeklilere yönelik promosyonlar 5 bin liradan başlıyor ve gelir miktarı arttıkça promosyon miktarları da artış gösteriyor. Aylık 20 bin lira ve üzeri geliri olan emeklilere ise bazı bankalar tarafından daha da yüksek promosyonlar sunulmakta.

Akbank

10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para

Denizbank

10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL

Fibabanka

10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL

Garanti BBVA

10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL

Halkbank

10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL

ING Bank

10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Her 3 otomatik fatura talimatına 600 TL, toplamda en fazla 3.000 TL

İş Bankası

10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL

QNB Finansbank

10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'ye varan indirim

TEB

10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL

Türkiye Finans

10.000 TL'nin Altı: 6.250 TL
10.000-14.999 TL Arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 12.500 TL
20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 TL, toplamda en çok 2.500 TL

Vakıfbank

10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL

Ziraat Bankası

10.000 TL'nin Altı: 5.000 TL
10.000-14.999 TL Arası: 8.000 TL
15.000-19.999 TL Arası: 10.000 TL
20.000 TL ve Üzeri: 12.000 TL

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