SSK ve Bağ-Kur emeklisine şahane jest! 12.45’te açıklandı 22-23-24 Mayıs’ta ilave ödeme

Toplamda 19 farklı banka, gelir düzeyine göre değişen promosyon paketleri sunuyor. Özellikle aylık 10 bin lira altında geliri olan emeklilere yönelik promosyonlar 5 bin liradan başlıyor ve gelir miktarı arttıkça promosyon miktarları da artış gösteriyor. Aylık 20 bin lira ve üzeri geliri olan emeklilere ise bazı bankalar tarafından daha da yüksek promosyonlar sunulmakta.