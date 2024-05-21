PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SGK listeyi açıkladı! Bu hastalığı geçiren herkes artık emekli

Çalışma hayatı bazen beklenmedik sağlık sorunları sebebiyle kesintiye uğrayabiliyor. Bu durumlar çalışanların hayatlarını önemli ölçüde değiştirebilir. Bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) malul durumda olan kişilere erken emeklilik imkanı sunarak onlara destek olmaktadır. Peki, hangi sağlık sorunları erken emeklilik için geçerli ve bu süreç nasıl işliyor?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 09:24 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 09:24
SGK listeyi açıkladı! Bu hastalığı geçiren herkes artık emekli

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Erken emeklilik sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını devam ettiremeyen bireyler için sunulan önemli bir sosyal güvenlik mekanizmasıdır. Malulen emeklilik, çalışma gücünün en az %60'ını kaybeden kişilere yönelik, yaşamlarını sürdürebilmeleri için sunulan bir hak olarak tanımlanır. Bu durum, ciddi sağlık problemleri nedeniyle normal çalışma kapasitesini sürdüremeyen kişilere tanınan ve yaşam kalitelerini korumaları adına büyük önem taşır.

SGK TARAFINDAN BELİRLENEN HASTALIK LİSTESİ

SGK, erken emeklilik için bazı hastalıkları öncelikli olarak tanımlamıştır.

Malulen emekliliğe esas teşkil edebilecek sağlık sorunları arasında kanser, epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörleri, Behçet hastalığı, organ nakli, AIDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, multipl skleroz (MS), serebral palsi, felç, uzuv kayıpları, demans ve görme kaybı gibi durumlar bulunmaktadır.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Malulen emeklilik hakkından faydalanmak için yerine getirilmesi gereken bazı kritik şartlar bulunmaktadır:

- Çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması,
- En az 1800 gün prim ödemiş olması,

- Maluliyet durumunun sigortalı olarak işe başladıktan sonra meydana gelmiş olması,
- Maluliyetin, maluliyet raporu ile resmi olarak belgelenmesi,
- Emeklilik başvurusu için en az %60 oranında iş gücü kaybının olması.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran’da seçim tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanlığı için sandık 28 Haziran’da kurulacak!
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze töreni Kum kentinde düzenleniyor
Serdar Sertçelik’in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı çıktı! Dikkat çeken AVM detayı
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 5 ile sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Mayıs 2024 hava durumu
EMEKLİYE EN AZ 12.500 TL | SSK ve Bağ-Kurluya refah payı ve taban aylık formülleri! Temmuz zammında kim ne kadar alacak? Memurun maaşı nasıl olacak?
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan’dan Eurovision’daki sapkınlığa sert tepki: Toplumsal yozlaşmanın Truva atları
Yaz meyvelerinde aracı vurgunu! Vatandaşın cebine göz diktiler! Fiyat üreticiden sofraya gelene kadar 6 kat artıyor
TAKVİM’den Fenerbahçe’nin tarihi zaferinin perde arkası: Dusan Tadic’in derbi öncesi yaptığı tarihi konuşma zaferi getirdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Dursun Özbek Ali Koç’un Erden Timur’a söylediği sözleri paylaştı: Seni mahvedeceğim, sen Koç ailesini tanımıyorsun
HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir
Tarihi hüsran böyle geldi! TAKVİM mercek altına aldı: Galatasaray’ın yenilgisiyle ilgili gerçekler ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazına A Haber ulaştı
İran’da Reisi’nin can verdiği helikopter kazasına teknik bakış! Parçalar dar alanda ve toplu, ön bölümde yanık | Ambargo ve tedarik sorunu
Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada
SON DAKİKA