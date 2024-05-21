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Hareket Proje borsada ne zaman işlem görecek 2024? Hareket Proje BIST işlem tarihi belli oldu mu? Kaç lot verdi?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla gerçekleşen Hareket Proje Taşımacılığı'nın halka arz süreci sonuçlandı ve yatırımcılar arasında büyük heyecan yarattı. Toplam 24 milyon TL nominal değerindeki hisseler, birim fiyatı 70 TL olarak belirlenerek yatırımcılara sunuldu ve beklenenden fazla ilgi gördü. Talep toplama işlemleri kısa sürede tamamlandı ve şimdi gözler, Hareket Proje'nin borsada işlem görmeye başlayacağı tarihe çevrildi.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 09:08 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 09:08
Hareket Proje borsada ne zaman işlem görecek 2024? Hareket Proje BIST işlem tarihi belli oldu mu? Kaç lot verdi?

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., üç gün boyunca yatırımcı taleplerini topladı ve halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Şirket, ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri ile müşterilerine mühendislik çözümleri sunmakta ve sektörde 60 yılı aşkın deneyime sahip bulunmaktadır.

HAREKET PROJE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

SPK onayı alan Hareket Proje halka arz 15-16-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hareket Proje halka arzında toplamda 24 milyon TL nominal bedelli paylar, 70 TL'den satışa sunuldu.

Hareket Proje halka arz sonuçları belli oldu! Şirket bireysel yatırımcılara ortalama 10 Lot (700 TL) hisse dağıtımı gerçekleştirdi.

HAREKET PROJE BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arz borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. Şirketin 22-23 Mayıs tarihlerinde HRKET Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem göreceği tahmin ediliyor.

HAREKET PROJE HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arzında şirket katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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