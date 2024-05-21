Hareket Proje borsada ne zaman işlem görecek 2024? Hareket Proje BIST işlem tarihi belli oldu mu? Kaç lot verdi?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., üç gün boyunca yatırımcı taleplerini topladı ve halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Şirket, ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri ile müşterilerine mühendislik çözümleri sunmakta ve sektörde 60 yılı aşkın deneyime sahip bulunmaktadır.