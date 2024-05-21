Hareket Proje borsada ne zaman işlem görecek 2024? Hareket Proje BIST işlem tarihi belli oldu mu? Kaç lot verdi?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., üç gün boyunca yatırımcı taleplerini topladı ve halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Şirket, ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri ile müşterilerine mühendislik çözümleri sunmakta ve sektörde 60 yılı aşkın deneyime sahip bulunmaktadır.
HAREKET PROJE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?
SPK onayı alan Hareket Proje halka arz 15-16-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hareket Proje halka arzında toplamda 24 milyon TL nominal bedelli paylar, 70 TL'den satışa sunuldu.
Hareket Proje halka arz sonuçları belli oldu! Şirket bireysel yatırımcılara ortalama 10 Lot (700 TL) hisse dağıtımı gerçekleştirdi.