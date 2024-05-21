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Gram altın için ortalığı allak bullak eden açıklama ''Hemen hazırlığınızı yapın'' Rakamı duyan Kapalıçarşı'ya akın etti! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatları, milyonlarca yatırımcı ve altın meraklısı tarafından yakından takip ediliyor. Altın, tarih boyunca güvenli liman olarak görülen ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların sığındığı bir varlık olmuştur. 21 Mayıs 2024 itibarıyla altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı ve gram altın 2553 liraya çıktı. Son haftalarda altın fiyatlarının aşağı yönlü hareket ettiği gözlemlenirken, ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından fiyatlar yeniden yükselişe geçti.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 08:30 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 08:30
Gram altın için ortalığı allak bullak eden açıklama ’’Hemen hazırlığınızı yapın’’ Rakamı duyan Kapalıçarşı’ya akın etti! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

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İstanbul Kapalıçarşı, altın piyasasının kalbi olarak bilinir ve burada belirlenen fiyatlar, Türkiye genelindeki altın fiyatlarına yön verir. Güncel altın fiyatlarını takip eden yatırımcılar, özellikle beşli gremse, tam altın ve gram altın gibi farklı altın türlerinin fiyatlarını merak ediyorlar. Yurt içinde de gram altın fiyatları önemli bir yükseliş kaydetti. Gram altın, bu sabah yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 2.665 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 4.228 TL'den alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 17.243 liradan haftaya başladı. Bu yükselişler, küresel ve yerel piyasalardaki belirsizliklerin altın fiyatlarını nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Altının ons ve gram fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıların güvenli liman arayışının devam ettiğini gösteriyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler karşısında, altın her zaman olduğu gibi güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. 'Temmuz hazırlığınızı yapın' başlıklı yeni bir video çeken Memiş, gram altın ile ilgili önemli tahminlerde bulunuyor. İşte İslam Memiş'in yatırımcılar için yaptığı kritik açıklamalar...

Borsa ve Dolar Tahminleri

İslam Memiş, "Piyasalarda sert dalgalanmalar var. Altın ve gümüşte sert yükselişler gördük fakat sonra aşağı yönlü trendler de var. Borsa İstanbul 10 bin 215 puanda. 10 bin 200 üzerinde tutunma çabasına devam ediyor. Ben 9 bin 800 - 10 bin 500 puan aralığını bekliyorum. Bakalım 10 bin puan altındaki teknik düzeltme olacak mı?" diyerek borsa tahminlerini paylaşıyor.

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Altını böyle alanlar dikkat!

Dolar kurunda ise stabil, hareketsiz bir fiyatlama olduğunu belirten Memiş, "Euro/dolar paritesi toparlandı. 1.0895'e kadar, neredeyse 1.09'a kadar toparlandı parite. Pozitif beklentimiz sürüyor. Euro'da beklemeyi tercih ediyoruz şu an için. Euro/doları 1.12'ye kadar bekleyeceğiz yıl içinde." şeklinde konuşuyor.

Ons Altın ve Gram Altın Tahminleri

Her açıklaması dikkat çeken İslam Memiş, ons altın ve gram altın için de önemli tahminlerde bulunuyor. "Ons altın 2 bin 376 dolarda. Bugün 2 bin 395 dolara kadar yükseldi" diyen Memiş, altın rakamlarını şu şekilde değerlendiriyor: "2 bin 380 direncini işaret etmiştim. Özellikle dolara geçiş için iyi bir fırsat olduğunu da belirtmiştim. Aynı düşüncem geçerli. Ons altında 2 bin 380 doların üzerinde kapanış olmazsa, aşağıda 2 bin 280 dolar destek seviyesi geçerliliğini koruyacak."

Gram Altın İçin Uyarılar

İslam Memiş, gram altın tahminini şu şekilde açıklıyor: "Gram altın TL 2 bin 465-2 bin 475 lira aralığında. Gram altın bu hafta 2 bin 500 üzerini test etti. Alım yapılmaması uyarılarım vardı. Ons altın ne zaman ki 2 bin 280 dolar olur, gram altın o zaman alınır. Dolar sakin olduğu için gram altın artık ons altına göre hareket edecek.

Tekrar gerileyen bir gram altın var. 2 bin 400-2 bin 500 lira geniş bant aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Mayıs'taki bu dinlenme modu orta ve uzun vade yatırımcılar için fırsat sunuyor. Belki Haziran ayına da çekilebilir zirve. Düşüşler bir alım fırsatı. Altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil, alım fırsatı."

İslam Memiş'in yaptığı bu açıklamalar, yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Piyasalardaki sert dalgalanmalar ve belirsizlikler içinde doğru yatırım kararları almak, İslam Memiş gibi uzmanların analiz ve tahminlerini yakından takip etmekle mümkün oluyor. Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını ve alım fırsatı sunduğunu belirten Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İslam Memiş'in tavsiyelerini dikkate alarak, yatırımcılar altın ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalardan en iyi şekilde yararlanabilirler. Özellikle gram altın ve ons altın için yaptığı tahminler, yatırımcıların doğru zamanlarda alım ve satım yapmalarına yardımcı olabilir.

14-18-22 Ayar Altın Bilezik Fiyatları

22 Ayar Bilezik: 2.277,31 TL

22 Ayar Altın TL/Gr: 2.264,70 TL

18 Ayar Altın TL/Gr: 1.823,67 TL

14 Ayar Altın TL/Gr: 1.334,89 TL

Canlı Altın Fiyatları

NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan yorumlardan derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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