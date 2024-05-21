Erken emeklilikte SGK 1995, 2000, 2008+ PRİM-YAŞ-YIL tablosu çıktı! 1800, 3600 gün şart ve yaş hesabı

İŞE GİRİŞ TARİHİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ? Hem kadınlar hem de erkekler için önemli bir soru: İşe giriş tarihi değiştirilebilir mi? Cevap, Evet. Borçlanma yaparak, işe giriş tarihini öne çekmek mümkündür. Kadın Çalışanlar için; Kadınlar, üç çocuk için toplam 6 yıl, 2760 prim gün kazanabilirler. Doğum yapmış kadınlar, doğum borçlanması yaparak işe giriş tarihlerini öne çekebilirler. Erkek Çalışanlar için; Erkekler de askerlik borçlanması yaparak işe giriş tarihlerini öne çekebilirler. Askerlik süresi ne kadar ise borçlanma da o kadar olacaktır.

2024 YILINDA GEÇERLİ OLAN ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI Erkek ve kadın çalışanlar için erken emeklilik formülleri var. Bu formüller, işe giriş tarihi ve sağlık durumuna göre değişir. 3600 Günle Emeklilik; Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar için 15 yıl ve 3600 günle emeklilik hakkı var. Yaş şartı gereklidir.

4500 Günle Emeklilik: 1999 ile 2008 arası işe girenler için 25 yıl ve 4500 günle emeklilik mümkün.

5400 Günle Emeklilik: 2008 Mayıs sonrası işe başlayanlar için 5400 günle emekli olunur.

10 YILDA ERKEN EMEKLİLİK Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 10 yıl içinde erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu için en az 1800 gün çalışmış olmak ve yaş şartı aranmıyor. Çalışanların %60 oranında iş gücü kaybı yaşaması durumunda, bu hak devreye girer. Erken emeklilik için, hastane heyetinden %60 çalışamayacak durumda olduğunu belirten bir rapor almak gerekiyor.

Bu bilgiler, çalışma hayatındaki herkes için önemli. Emeklilik planlaması yaparken, bu kurallar ve formüller dikkate alınmalıdır. Erken emeklilik imkanlarından yararlanabilmek için, belirli şartların sağlanması gerektiğini unutmamak önemli. Özellikle, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması gibi seçenekler, çalışanların işe giriş tarihlerini öne çekmelerine olanak tanır. Bu sayede, daha erken emeklilik fırsatından yararlanılabilir. Herkesin durumu farklı olduğu için, kendi emeklilik planınızı yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurun. Gerekirse, bir uzmandan yardım almak da iyi bir fikir olabilir. Emeklilik, hayatınızın önemli bir dönemi, bu yüzden doğru planlama yapmak çok önemli. 225 bin TL'si olan düğün bayram etti! 1 aylık faizi duyan soluğu bankada aldı